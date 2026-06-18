Oana Zara, noi declarații după ce a fost cerută în căsătorie. Cum a reușit Bogdan Medvedi să o surprindă: „Facem planuri de foarte mult timp”

Oana Zara a vorbit pentru prima dată despre cererea în căsătorie pregătită de Bogdan Medvedi și a dezvăluit că momentul a luat-o complet prin surprindere.

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  de  ELLE.ro
Oana Zara, noi declarații după ce a fost cerută în căsătorie. Cum a reușit Bogdan Medvedi să o surprindă: "Facem planuri de foarte mult timp"

Într-un interviu recent, Oana Zara a oferit detalii despre momentul în care Bogdan Medvedi a cerut-o în căsătorie și a dezvăluit cine l-a ajutat să pregătească surpriza. Actrița a vorbit și despre semnificația inelului de logodnă, mărturisind că nu a avut nici cea mai mică bănuială că partenerul său pregătea un astfel de pas.

Oana Zara, primele mărturisiri după logodnă

După mai bine de zece ani de relație, Oana Zara și Bogdan Medvedi au decis să își ducă povestea de iubire la un nou nivel. Cererea în căsătorie a avut loc chiar de ziua actriței, în mijlocul familiei și al prietenilor apropiați, transformând aniversarea într-un moment memorabil.

Vedeta spune că surpriza a fost total neașteptată, mai ales că era preocupată de organizarea petrecerii și nu s-a gândit nicio clipă că iubitul ei plănuia să o ceară de soție. De asemenea, ea mărturisește că relația lor nu s-a schimbat după logodnă, însă inelul primit ocupă deja un loc special în sufletul ei.

„Nu am bănuit nimic. Era prima petrecere de ziua mea pe care am organizat-o și a fost destul de complicat, am făcut-o pe casă și vă dați seama ce a însemnat: am urcat acolo mese, DJ, bar, eu alergam dintr-o parte în alta, nu mă gândeam la asta nici 0,000001%. Și în general nu cred că mă gândeam, pentru că nu depindea relația noastră de cerere, de nuntă. Pentru noi, cererea nu a schimbat nimic în relație, eram și suntem la fel de fericiți. De fapt, ceva totuși s-a schimbat: inelul. Nu știu cum am trăit fără el până acum. Mi se pare că e cea mai frumoasă bijuterie din lume.”, a declarat Oana Zara pentru Spynews.ro.

Își doreau de mult să facă acest pas

Actrița a povestit că ea și Bogdan Medvedi discutau de mult timp despre căsătorie și, de-a lungul anilor, au strâns numeroase idei pentru marele eveniment. De la locație și rochie, până la decor și activități, cei doi au salvat constant surse de inspirație, însă au amânat momentul deoarece îl asociau cu o etapă de maturitate pe care nu se grăbeau să o îmbrățișeze.

„Noi facem planuri de foarte mult timp, salvăm videoclipuri pentru inspirație, legat de locație, rochie, aranjamente, activități. Știam de mult că vrem să ne căsătorim, doar că aveam impresia că e un pas pe care îl fac doar ‘oamenii mari’. Știi cum e, cred că e frica aia de responsabilități, ești adult, după, părinte și noi am copilărit de când ne știm. Și încă facem asta, bine, facem tot posibilul să fim cât putem noi de responsabili.”, a mai spus actrița. 

„Inelul are o poveste foarte frumoasă. I-am spus la un moment dat că iubesc inelul Prințesei Diana, pentru că în el văd marea, oceanul, orizontul, libertatea. Întotdeauna am simțit că I belong to the sea și el știe cel mai bine asta. E fix așa cum am visat! Când l-am văzut, am zis că nu există bijuterie mai frumoasă pe lumea asta.”, a mai spus Oana Zara.

La sfârșitul lunii mai, Oana Zara vorbea despre relația sa cu Bogdan Medvedi și despre motivele pentru care cei doi nu au ajuns până acum în fața altarului. Actrița mărturisea că atât ea, cât și partenerul său au ales să se concentreze, în ultimii ani, pe dezvoltarea personală și profesională.

„Mi-am dat seama de ce nu ne-am căsătorit. Eu am fost tot timpul cu școala, am făcut coregrafie, am avut licență, master, după aceea actorie încă trei ani. Și cred că de asta am lăsat-o așa, mai încolo, ca eu să-mi așez lucrurile, la fel Bogdan să-și așeze lucrurile și apoi să fim așa pregătiți să-i oferim ce e mai bun copilului nostru, să fim și noi atât de maturi încât să reușim să-l facem pe el fie un om bun.”, a spus ea pentru cancan.ro.

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foto: Instagram

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