Raluca Bădulescu, despre reacția fiului ei după ce ea a devenit imaginea unei afaceri controversate: „Ca să înțeleagă oamenii…”

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Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe mondene din România. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă.

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu după ce vedeta a devenit imaginea unei afaceri controversate

Alex este băiatul pe care Raluca Bădulescu îl are din căsnicia cu fostul ei soț, Vali Pungă. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni și păstrează legătură, dar se și preocupă împreună de creșterea și educația fiului lor. De asemenea, vedeta a declarat în mai multe rânduri faptul că merge în vacanțe alături de fostul ei soț, Vali Pungă, și băiatul lor, Alex.

Raluca Bădulescu este foarte mândră de fiul ei și vorbește adesea în termeni laudativi despre acesta. Recent, Raluca Bădulescu a dezvăluit că fiul ei a făcut o schimbare importantă în viața lui. Alex are un nou job și, pe lângă acesta, urmează cursurile a două mastere.

Între cei doi este o relație de invidiat, dovadă fiind și reacția lui Alex la activitățile mamei sale. Raluca a dezvăluit recent că a acceptat să fie imaginea unei afaceri controversate și a vorbit și despre modul în care Alex a reacționat atunci când a aflat vestea.

„Absolut niciun fel de reacție. A spus că este în regulă. Suntem liberi și mulțumesc părinților mei pentru că ne-au crescut foarte open-minded. Am avut noroc de la Dumnezeu. Părinții mei au fost înaintea timpurilor lor, ca să spun așa. Eu sunt dintr-o familie extraordinară. Ai mei au făcut foarte multe școli, foarte multe facultăți. Eu am făcut facultate la rândul meu. Pentru cine se întreabă, n-avem două clase ca trenul. Știu că am mai întâlnit chestia asta de foarte multe ori. Dezacordurile pe care le fac sunt voite. Caterincile pe care le fac sunt voite, ca să înțeleagă oamenii și să nu creadă cumva că suntem analfabeți.”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Cum răspunde Raluca Bădulescu celor care o critică în mediul online

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat niciodată afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

„Dacă cineva sare calul cu un comentariu urât, îl ascund. Mi-au zis mulți că ba m-am dezgropat, ba că am ieșit alaltăieri din coșciug. Dacă ești prea slab, nu e bine; dacă ești prea gras, iar nu e bine, oricum ai da-o, tot nu e bine. Dacă este un comentariu cât de cât pertinent și poți să-i răspunzi elegant, atunci să vezi cum se schimbă atitudinea celui care îți comentează”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit că a observat că dacă răspunde politicos mesajelor critice pe care le primește, persoanele care le-au transmis încetează cu jignirile.

„Hate-ul a existat dintotdeauna, dar acum, odată cu apariția rețelelor de socializare, este normal ca oricine are un calculator să scrie ceva. Pe mine nu mă deranjează, hate-ul și iubire „provin” din viață. Nu poate să te iubească toată lumea, nu poate să te placă toată lumea. Sunt oameni care te detestă, oameni care te plac, trebuie să le luăm pe toate ca atare și să trăim cu ele. Sinceră să fiu, cine nu mă place, să nu mă urmărească. Cine mă place, vă iubesc! Niciodată nu le dau block, nu le răspund la comentarii: foarte mulți vor doar să se bage în seamă și să le răspunzi. Am observat că, dacă le răspunzi frumos și civilizat, se potolesc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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