Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei. Ce anunț a făcut vedeta despre Alex: „Am de învățat de la el”

Raluca Bădulescu a vorbit recent cu multă mândrie despre fiul ei, Alex, și despre schimbările din viața lui.

Raluca Bădulescu, declarații despre fiul ei

Alex este băiatul pe care Raluca Bădulescu îl are din căsnicia cu fostul ei soț, Vali Pungă. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni și păstrează legătură, dar se și preocupă împreună de creșterea și educația fiului lor. De asemenea, vedeta a declarat în mai multe rânduri faptul că merge în vacanțe alături de fostul ei soț, Vali Pungă, și băiatul lor, Alex.

Recent, Raluca Bădulescu a dezvăluit că fiul ei a făcut o schimbare importantă în viața lui. Alex are un nou job și, pe lângă acesta, urmează cursurile a două mastere.

„În general, surprizele și le face el singur, știe să ne organizeze pe toți din timp, și pe mine, și pe Florin, și pe Vali, și pe părinții mei. Ne organizează în așa fel încât își face singur o surpriză, merge într-o vacanță. Însă, momentan, nu. A început un job nou, așa că se concentrează pe carieră. Cu prima ocazie, are vacanța pregătită, plătită, aranjată. Se duce la două mastere, are și acest job nou, are programul cam plin, dar are vacanța pregătită”, a spus Raluca Bădulescu pentru spynews.ro.

Raluca Bădulescu a mai spus și care sunt sfaturile pe care i le-a oferit fiului ei, Alex.

„Eu, tot ce îi pot spune lui, este: să facă în viață ceea ce îl face fericit, ceea ce îl împlinește, ceea ce îl definește ca om. Atâta timp cât în viață nu încalci legea, nu faci rău nimănui, nu superi pe nimeni, ești un om civilizat, respectuos, de restul nu trebuie să te intereseze. Nu trebuie să te intereseze ce cred ceilalți. Trebuie să faci fix ceea ce te face fericit!”

Raluca Bădulescu are o relație foarte apropiată cu băiatul ei și susține că are foarte multe lucruri de învățat de la Alex, în special despre generația din care el face parte.

„Eu îl întreb chestii, de foarte multe ori, pentru că vreau să mă păstrez, să mă aduc eu la vârsta lui. Alex îmi spune: Raluca. Și îmi mai spune: Raluca, nu faci nu știu ce că nu este de vârsta ta. Eu îi spun să se potolească și îl întreb câți ani am eu. Încât de la el învăț multe: muzică, ce se întâmplă, care este povestea cu noua generație, pentru că mă interesează. Am de învățat de la el, și mă bucur că are atât cu mine, cât și cu tatăl lui, cu părinții mei, cu sora mea, are o relație de prietenie. Cel mai important este să-ți fie copilul prieten, înainte de toate. Nici nu mai trebuie să spun că este soarele vieții mele și este cea mai mare mândrie din viața aceasta. Sincer, eu nu știu ce am făcut bun, atât de bun, în viața aceasta, să merit un copil atât de bun.”

Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, a împlinit 23 de ani

Recent, fiul Ralucăi Bădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere. Tânărul a împlinit 23 de ani, iar celebra lui mamă i-a făcut o urare așa cum se cuvine. Mesajul vedetei a fost însoțit și de două imagini rare cu băiatul ei. Cu toate că Raluca Bădulescu se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul timpului a fost prezență în diverse show-uri de televiziune, printre care Asia Express și Bravo, ai stil!, nu același lucru se poate spune și despre Alex, băiatul ei, care a preferat să fie o persoană mult mai discretă și atentă cu aparițiile sale publice.

Raluca Bădulescu este foarte mândră de băiatul ei și nu ratează nicio ocazie prin care să își exprime asta.

„La mulți ani, soarele nostru! Nimeni nu este ca tine! Cea mai mare iubire din lume! Te adoră mă-ta, talentul nostru cel mai mare!”, se arată în mesajul transmis de Raluca Bădulescu pentru fiul ei, Alex, pe contul personal de Instagram.

Citește și:

Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am dorit să construiesc un…'

