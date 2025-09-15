Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, look complet schimbat la 22 de ani. Tânărul și-a tatuat corpul

În showbiz-ul românesc, relațiile dintre părinți și copii atrag mereu atenția publicului. Raluca Bădulescu, cunoscută pentru energia sa și prezența în televiziune, are o legătură deosebită cu fiul ei, Alex. Recent, tânărul a împlinit 22 de ani, iar transformările prin care a trecut au stârnit interesul fanilor săi de pe rețelele sociale.

Fiul Ralucăi Bădulescu, schimbare totală de look

În ultimii ani, Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, și-a conturat un stil propriu, devenind un tânăr încrezător, cu o prezență greu de trecut neobservată. Una dintre cele mai notabile schimbări este legată de tatuaje: aproape tot corpul său este acum acoperit de desene, fiecare având o semnificație personală și marcând etape importante din viața sa. Această pasiune pentru artă corporală reflectă dorința lui de exprimare și spiritul său carismatic.

Transformarea lui Alex nu se rezumă doar la aspectul fizic. Este un tânăr care și-a definit identitatea, dar care continuă să păstreze o legătură foarte apropiată cu mama sa.

Raluca Bădulescu a afirmat de nenumărate ori că fiul său nu este doar copilul ei, ci și cel mai bun prieten. Relația lor specială se vede în aparițiile publice și în mesajele emoționante postate online. Chiar dacă, de ziua lui Alex, pe 18 martie, Raluca Bădulescu nu a fost alături de el, fiind implicată în competiția Asia Express, emoția și mândria au fost evidente.

„La mulți ani, iubirea vieții mele! Continuă să strălucești!”, a fost mesajul postat de Raluca, care a emoționat fanii.

Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, nu s-a oprit la un singur tatuaj. Transformarea sa corporală este rezultatul unei pasiuni constante, fiecare desen reflectând momente importante din viața lui și stilul său personal. Această alegere distinctivă a atras atenția urmăritorilor săi și a devenit un element definitoriu al imaginii sale publice.

Ce părere are despre participarea vedetei la Asia Express

Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta va face echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Înainte de a pleca la Asia Express, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce părere are fiul ei, Alex, despre participarea ei în competiția de la Antena 1.

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: „Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?”. Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență. Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

Foto: Instagram

