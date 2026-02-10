Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la premiera filmului Couture

Angelina Jolie a atras toate privirile la premiera pariziană a filmului Couture. Actrița a ales pentru eveniment o rochie Givenchy argintie, semi-transparentă, acoperită cu paiete, pe care a accesorizat-o cu un inel cu diamant verde de 15 carate, cercei și pantofi negri cu toc. La plecare, Jolie a optat pentru o schimbare de registru și s-a afișat într-un costum negru.

În Couture, Angelina Jolie interpretează rolul lui Maxine Walker, o regizoare care primește un diagnostic de cancer de sân în timp ce lucrează pentru o casă de modă importantă în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Povestea urmărește, în paralel, și parcursul unui model și al unui make-up artist aflați la început de drum, surprinzând presiunile și ambițiile din culisele industriei.

Potrivit Page Six, imaginile din trailer dezvăluie podiumuri spectaculoase și celebra scară din salonul de pe Rue Cambon, care duce către fostul apartament al lui Coco Chanel. Pentru realizarea producției, regizoarea Alice Winocour a beneficiat de acces extins în spațiile și atelierele casei Chanel, o deschidere rară pentru un proiect cinematografic. Casa de modă a contribuit inclusiv la crearea ținutelor de podium, dezvoltate împreună cu designerul de costume Pascaline Chavanne.

Tema centrală a filmului are și o rezonanță personală pentru Angelina Jolie. Actrița a vorbit deschis de-a lungul anilor despre deciziile sale medicale preventive, după ce medicii i-au indicat un risc genetic ridicat de cancer de sân.

Angelina Jolie a declarat pentru TIME France că a admirat întotdeauna munca lui Alice Winocour, pe care o consideră „un regizor strălucit', cu o abordare unică a subiectelor legate de boală.

„De prea multe ori, filmele despre suferințele femeilor, mai ales despre cancer, vorbesc despre finaluri și tristețe, rareori despre viață”, a spus Angelina Jolie. Ea a subliniat că regizoarea franceză a tratat temele sensibile din Couture „cu o delicatețe extraordinară”.

„Greutățile, bolile și durerea fac parte din existența noastră, dar ceea ce contează este modul în care le înfruntăm”, a mai spus actrița.

Angelina Jolie, adevărul despre operația de mastectomie

Angelina Jolie a explicat pentru TIME France de ce a simțit că acesta este momentul potrivit pentru a-și face publice cicatricile rezultate în urma operației suferite în 2013.

„Împărtășesc aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc”, a declarat Angelina Jolie. „Și sunt mereu emoționată atunci când văd alte femei care au curajul să le arate”.

Actrița din Maria a adăugat:

„Am vrut să fiu alături de ele, știind că TIME France va oferi informații despre sănătatea sânilor, prevenție și educație privind cancerul de sân”.

Decizia Angelinei Jolie de a face mastectomia preventivă a fost influențată de istoricul său familial. Mama ei, actrița Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Într-un editorial publicat în The New York Times în mai 2013, intitulat „My Medical Choice”, Jolie dezvăluia că testele genetice au arătat că este purtătoarea unei gene defecte, BRCA1, care îi creștea semnificativ riscul de a dezvolta cancer mamar.

„Am vrut să scriu acest text pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie nu a fost una ușoară. Dar este o decizie de care sunt foarte mulțumită. Riscul meu de a face cancer de sân a scăzut de la 87% la sub 5%. Le pot spune copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân”.

În martie 2015, Angelina Jolie a anunțat că a făcut un nou pas preventiv, suferind o intervenție prin care i-au fost îndepărtate ovarele și trompele uterine, pentru a reduce riscul de cancer ovarian. În interviul recent, actrița a pledat ferm pentru accesul universal la testările genetice BRCA.

„Fiecare femeie ar trebui să aibă dreptul de a-și decide propriul parcurs medical și să aibă acces la informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Testarea genetică și screeningul ar trebui să fie accesibile și la prețuri rezonabile pentru femeile cu factori de risc clari sau cu un istoric familial relevant”, a spus Jolie pentru TIME France.

„Când mi-am împărtășit experiența în 2013, am făcut-o pentru a încuraja alegeri informate. Deciziile legate de sănătate trebuie să fie personale, iar femeile au nevoie de informații și sprijin pentru a le lua. Accesul la investigații și tratament nu ar trebui să depindă de resursele financiare sau de locul în care trăiești.”

