Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: „Mi-e prea teamă…”

Emma Stone a vorbit deschis despre relația sa cu rețelele sociale și despre motivele pentru care a ales să nu fie prezentă pe Instagram, o decizie rară în rândul vedetelor de la Hollywood. Într-un interviu recent acordat publicației Rolling Stone, actrița a explicat că această alegere are legătură directă cu protejarea echilibrului său interior.

Actrița în vârstă de 37 de ani a declarat că preferă să stea departe de social media pentru a-și proteja „sănătatea mintală”, chiar dacă acest lucru înseamnă să nu comunice direct cu fanii sau cu colegii săi de breaslă în mediul online.

„Mi-e prea teamă pentru sănătatea mea mintală să mă implic în felul acesta și de aceea sunt mai degrabă o observatoare discretă și îmi place să urmăresc ce fac alții”, a spus Emma Stone pentru Rolling Stone.

Deși nu folosește Instagram, Emma Stone nu este complet deconectată de la mediul digital. Potrivit aceluiași interviu, actrița este o utilizatoare activă a platformei Substack. Ea a recunoscut că citește frecvent articole de fashion, texte creative și chiar „puțin conținut monden”.

Potrivit Daily Mail, discuția despre prezența sa online a apărut în contextul promovării unei reclame pentru Super Bowl realizate pentru platforma Squarespace, sub îndrumarea regizorului Yorgos Lanthimos, cu care a mai colaborat pentru filmele cineastului, The Favourite, Poor Things, Kinds of Kindness și Bugonia. În video, actrița încearcă să cumpere un domeniu web cu numele său și să își creeze un site personal. Ea a declarat pentru Rolling Stone că nu a fost doar un rol, ci că a și cumpărat în realitate domeniul cu numele ei.

Întrebată dacă ar transforma acel site într-un blog de lifestyle, răspunsul ei a fost categoric: „Sută la sută nu. De asta nici măcar nu am Instagram”.

Emma Stone a mai spus că nu știe exact de ce nu și-a cumpărat mai devreme domeniul cu numele său: „Nu știu de ce nu am făcut asta până acum”. Ea a explicat însă că are o relație veche cu mediul online, amintindu-și că în trecut era pasionată de bloguri și de construirea de site-uri. „Îmi plăcea foarte mult asta”, a spus ea, povestind că în școala primară a realizat chiar „o prezentare pentru clasă” sub formă de site. Tot ea a menționat și perioada LiveJournal, precizând că mult timp a fost o cititoare avidă de bloguri.

Interviul pentru Rolling Stone apare într-o perioadă aglomerată pentru actriță. Pe 15 martie, va avea loc gala Premiilor Oscar. Emma Stone este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță pentru rolul din Bugonia, film regizat de Yorgos Lanthimos.

Emma Stone, dezvăluiri despre anxietate și atacuri de panică

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Child Mind Institute, Emma Stone a discutat despre primul atac de panică pe care l-a avut și cum acel moment „înspăimântător” s-a repetat de-a lungul timpului.

„După clasa întâi, înainte să intru în clasa a doua, am avut primul atac de panică. A fost foarte înfricoșător și copleșitor. Eram acasă la o prietenă și, dintr-o dată, eram convinsă că a pornit un incendiu și întreaga casă ardea. Stăteam în camera ei și, evident, casa nu era în flăcări, dar nimic nu mă putea face să cred că nu urmează să murim”.

Actrița a continuat, explicând că aceste episoade s-au repetat constant în următorii doi ani, ceea ce a făcut-o să întâmpine dificultăți în a merge la școală.

„Mergeam în cabinetul asistentei în fiecare zi, în clasa a doua, prefăcându-mă bolnavă, doar ca să o poată suna pe mama să vină să mă ia acasă”, a povestit Emma. După o vreme, a început să facă terapie, unde a fost diagnosticată cu anxietate și tulburări de panică.

Cu toate acestea, Emma Stone a mărturisit că nu a conștientizat niciodată că este vorba de o boală.

„Sunt foarte recunoscătoare că nu am știut că sufăr de o boală. Voiam să devin actriță și nu erau prea mulți actori care vorbeau despre experiențele lor cu atacurile de panică”.

Emma Stone a dezvăluit pentru Rolling Stone, în 2016, că în perioada terapiei a scris o carte intitulată I Am More Than My Anxiety, în care desena diverse lucruri și situații.

„Am desenat un monstru mic și verde care stătea pe umărul meu și îmi vorbea în ureche, spunându-mi toate aceste lucruri care nu sunt adevărate. Și de câte ori îl ascult, crește și mai mult. Dacă îl ascult suficient de mult, mă distruge. Dar dacă întorc capul și îmi continui treaba, lăsându-l să vorbească, dar fără să îi acord atenție, se micșorează și dispare”.

