Actori care au traversat momente devastatoare în viețile personale în timp ce lucrau la filme

Mai multe staruri au traversat obstacole și momente de cumpănă în viețile lor personale în timpul filmărilor unor proiecte care abordau, la rândul lor, subiecte copleșitoare.

1. Gwyneth Paltrow

Regizorul și producătorul Bruce Paltrow, tatăl actriței Gwyneth Paltrow, se confrunta cu probleme de sănătate în 1998, atunci când aceasta era în Italia și lucra pentru filmul The Talented Mr. Ripley. Gwyneth Paltrow a traversat o perioadă extrem de dificilă și pe care a gestionat-o cu foarte mare greutate. Bruce Paltrow a murit în 2002, după complicațiile cauzate de cancerul la gât și pneumonie. „Tatăl și bunicul meu au fost amândoi diagnosticați cu cancer în timp ce lucram la acest film, așa că m-am simțit foarte departe și cam neajutorată„, a povestit ea pentru Vanity Fair.

2. Nicolas Cage

Cu puțin timp înainte de a începe filmările de la Mandy, Nicolas Cage a trecut printr-o despărțire. El s-a separat de Alice Kim, cu care s-a căsătorit în 2004 și alături de care are un copil, pe Kal-El. Actorul a fost puternic afectat de divorț, iar asta s-a văzut în felul în care era pe platourile de filmare. Când se afla în turneul de promovare al filmului, Nicolas Cage a dezvăluit pentru The Guardian că despărțirea „a fost un șoc pentru mine – cu siguranță nu m-am așteptat.”

3. John Travolta

Când lucra la Saturday Night Fever, John Travolta a traversat momente de cumpănă, pentru că partenera lui de la acea vreme, Diana Hyland, se confrunta cu probleme de sănătate, după ce cu doi ani înainte a suferit o mastectomie. Actrița a murit pe 27 martie 1977, avându-l pe actor alături. John Travolta a fost extrem de îndrăgostit de ea și își imagina restul vieții împreună cu actrița. După pierderea iubitei, a revenit pe platourile de filmare, iar după a început un alt proiect important din carieră, Grease.

4. Ben Affleck

Ben Affleck a fost foarte sincer în legătură cu dependența de alcool cu care s-a confruntat în timpul căsniciei cu Jennifer Garner. Divorțul lor a fost finalizat în 2018, în perioada în care el a început să filmeze pentru The Way Back. Actorul s-a simțit apropiat de personajul său din film, pentru că a jucat rolul unui bărbat alcoolic divorțat. Regizorul peliculei, Gavin O’Connor, a dezvăluit ulterior că Ben Affleck a experimentat situații puternice pe platourile de filmare, care i-au readus aminte de fosta lui soție.

5. Tim Roth

Înainte de a începe filmările pentru drama Poison din 2024, Tim Roth a descoperit că fiul său, Corman, fusese diagnosticat cu cancer cu celule germinale în stadiul 3. Actorul nu a renunțat la proiect, însă în octombrie 2022, la scurt timp de la încheierea filmărilor, Corman a murit la vârsta de 25 de ani, după ce a luptat cu cancerul. Pentru Tim Roth, filmul, care abordează tema suferinței și a morții, ocupă un loc aparte în sufletul său. „Nu există o singură modalitate de a suferi. Oamenii reacționează diferit – fiecare reacționează diferit – altfel ar exista un leac pentru asta”, a spus Tim Roth pentru The Guardian.

6. Carrie Fisher

De-a lungul vieții sale, Carrie Fisher, care a jucat rolul Prințesei Leia, a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența și consumul de droguri. Actrița a petrecut perioade în spitale de psihiatrie și clinici de reabilitare, dar a fost și internată de urgență la spital în urma unei supradoze. Carrie Fisher a recunoscut că în timpul filmărilor pentru Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back a avut probleme grave cu substanțele interzise. „Am luat cocaină pe platourile de filmare ale filmului Empire.” Carrie Fisher a murit pe 27 decembrie 2016, la patru zile după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui zbor de la Londra la Los Angeles. Autopsia ei a arătat că avea în organism droguri ilegale în momentul când a murit.

7. Andrew Garfield

Andrew Garfield a pus pe pauză filmările pentru The Eyes of Tammy Faye pentru a fi alături de mama lui, Lynn, în ultimele sale zile de viață, după ce s-a luptat cu cancerul pancreatic. Restul colegilor din distribuție i-au fost alături și au organizat programul astfel încât el să petreacă timpul rămas cu mama sa. „Am avut tot timpul de calitate pe care l-am putut petrece cât a fost ea aici. Acele ultime două săptămâni în care am putut fi cu ea au fost probabil cele mai profunde două săptămâni din viața mea”, a spus Andrew Garfield pentru Variety.

8. Keanu Reeves

În timpul filmărilor pentru Speed, Keanu Reeves a suferit o pierdere. Prietenul său, River Phoenix, a murit pe 31 octombrie 1993, la vârsta de 23 de ani, după ce a leșinat în fața unui club de noapte din West Hollywood. Actorul s-a stins din viață din cauza unei supradoze de droguri. „Era o persoană cu adevărat specială, atât de originală, unică, inteligentă, talentată, extrem de creativă. Grijulie. Curajoasă. Și amuzantă. Și întunecată. Și luminoasă. A fost minunat să-l cunosc”, a spus actorul pentru Esquire.

9. Hugh Jackman

Atunci când filma pentru The Son, tatăl lui Hugh Jackman a murit. Actorul nu a luat o pauză, însă suferința pe care o resimțea în urma acestei pierderi a ieșit la iveală. S-a confruntat în timpul filmărilor cu insomnii, iar la un moment dat a solicitat ajutor specializat din partea unui terapeut. „Tatăl meu nu a lipsit niciodată de la muncă în viața lui. Mi-am imaginat ce ar zice tatăl meu și ar spune: „Du-te la muncă”, și-a amintit Hugh Jackman pentru BBC despre acea perioadă.

10. Michelle Williams

Regretatul actor Heath Ledger a murit în ianuarie 2008, la vârsta de 28 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de medicamente eliberate pe bază de rețetă. El și Michelle Williams au format un cuplu și s-au despărțit de comun acord în 2007, cu un an înaintea de moartea lui. În octombrie 2005 s-a născut fiica lor, Matilda. Atunci când a aflat că fostul ei partener s-a stins din viață, ea era în Suedia la filmările dramei Mammoth. Actrița a plecat de la filmări și s-a dus în Australia, pentru înmormântarea actorului. Ulterior, actrița a revenit pe platourile de filmare pentru încheierea proiectului. Michelle Williams a dezvălult ani mai târziu că acea perioadă a fost extrem de dificilă pentru ea, mai ales că nu a dispărut din viața artistică și a continuat să lucreze, pentru că semnase contractul pentru Shutter Island, ale cărui filmări au început la scurt timp după moartea lui Heath Ledger.

