Fiul lui Gwyneth Paltrow, Moses, apariție rară pe covorul roșu pentru a-și susține mama la premiera filmului „Marty Supreme"

Gwyneth Paltrow a avut o apariție remarcabilă pe covorul roșu alături de fiul ei, Moses.

Fiul lui Gwyneth Paltrow, Moses, apariție rară pe covorul roșu pentru a-și susține mama la premiera filmului "Marty Supreme"

Moses, fiul lui Gwyneth Paltrow, și-a făcut debutul pe covorul roșu pentru a-și susține mama la premiera filmului Marty Supreme, care a avut loc luni la Los Angeles.

Gwyneth Paltrow și fiul ei, împreună pe covorul roșu

Cei doi au împărțit câteva momente de veselie, punându-și brațele unul în jurul celuilalt pentru fotografii la Samuel Goldwyn Theater. Actrița din Iron Man, în vârstă de 53 de ani, a impresionat într-o rochie neagră fără bretele din propria ei colecție, Gwyn, în timp ce Moses, în vârstă de 19 ani, a purtat un pulover din piele întoarsă, maro și negru, asortat cu pantaloni și pantofi maro.

Pe covorul roșu a fost prezent și soțul lui Paltrow, Brad Falchuk. Producătorul de televiziune, 54 de ani, a ales o cămașă albă cu nasturi, cravată maro, sacou negru, pantaloni gri și pantofi maro. Fondatoarea Goop are doi copii cu fostul soț, Chris Martin, Moses și fiica Apple, 21 de ani, căsătoriți între 2003 și 2016.

Luna trecută, Paltrow a oferit fanilor o privire rară asupra lui Moses, după o ieșire distractivă în New York City. Într-una dintre fotografii, adolescentul a pozat alături de câțiva dintre prietenii celebri ai mamei sale, inclusiv Demi Moore, Sara Foster și autoarea Amy Griffin, în timp ce se aflau la cină.

„Am încheiat toamna pe Coasta de Est cu o excursie în Hudson Valley (@inness_ny), o seară de neuitat în NYC cu o cină perfectă la @the86.nyc, întotdeauna în @gwynofficial”, a scris Paltrow în postarea de pe Instagram.

Înainte de excursia din New York, ultima apariție publică a lui Moses a avut loc în iunie, când a fost văzut alături de tatăl său de Ziua Tatălui, imediat după ce solistul Coldplay a pus capăt relației cu Dakota Johnson. Cei doi au fost surprinși într-o plimbare relaxată în Midtown Manhattan.

Fiica modelului îi calcă pe urme tatălui său

De asemenea, fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple Martin, pășește în lumea muzicii. Tânăra în vârstă de 21 de ani, fiica actriței în vârstă de 53 de ani și a solistului Coldplay, Chris Martin (48 de ani), a colaborat cu duo-ul muzical Jade Street pentru un nou single intitulat Satellites, care urmează să fie lansat pe 28 octombrie, potrivit unei postări pe Instagram a artiștilor.

Imagini distribuite duminică pe rețelele sociale au surprins-o pe Apple cântând alături de trupă pe scena Cannery Hall din Nashville, vineri seară. Îmbrăcată într-un top alb scurt, o fustă mini neagră și cizme înalte, fiica celebrului cuplu a urmat astfel pașii tatălui său, debutând live în fața publicului.

Mama ei, Gwyneth Paltrow, și-a demonstrat la rândul ei talentul muzical în filme precum Duets, Country Strong și Infamous. Într-un videoclip postat de un fan pe TikTok, Apple interpretează o baladă rock melancolică, cântând cu o voce gravă și trecând apoi în registrul falset.

Ulterior, Apple a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la concert, realizate de Maggie Friedman. Debutul său muzical vine la scurt timp după ce tânăra a respins acuzațiile conform cărora ar beneficia de faima și succesul părinților săi.

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: „E un nou capitol'

foto: Profimedia

