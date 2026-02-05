Chris Noth, noi declarații tăioase despre serialul And Just Like That și relația cu Sarah Jessica Parker

Chris Noth revine cu explicații despre plecarea sa din serialul And Just Like That.

Chris Noth, noi declarații tăioase despre serialul And Just Like That și relația cu Sarah Jessica Parker

Chris Noth revine în atenția presei internaționale cu noi declarații despre relația tensionată cu fosta sa colegă Sarah Jessica Parker, pe fondul discuțiilor care persistă de câțiva ani în jurul distribuției Sex and the City și al serialului And Just Like That.

Într-un interviu acordat Daily Mail, actorul a vorbit deschis despre felul în care privește astăzi parcursul personajului său, Mr. Big, în seria sequel lansată în 2021. Noth a spus că a fost „foarte norocos” că personajul său a fost eliminat la începutul producției And Just Like That, în decembrie 2021, o decizie care, retrospectiv, pare să îl mulțumească.

Prezent la Blue Jacket Fashion Show din New York, Chris Noth a declarat, potrivit Daily Mail, că se simte „foarte bine” că nu a avut o prezență mai mare în serial, producție care a fost intens criticată de fani înainte de a se încheia anul trecut.

La doar o săptămână după ieșirea sa din serial, actorul, în vârstă de 71 de ani, s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală, pe care le-a negat ferm. În acel moment, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au transmis un mesaj comun, citat de presă:

„Suntem profund întristate să aflăm acuzațiile împotriva lui Chris Noth. Le susținem pe femeile care au vorbit și și-au împărtășit experiențele dureroase. Știm că trebuie să fie un lucru foarte dificil de făcut și le apreciem pentru asta”.

Întrebat recent de Daily Mail dacă mai are ceva de spus despre ruptura dintre el și fostele colege, Noth a răspuns simplu „nu”, adăugând că „s-a terminat”.

În cadrul aceluiași eveniment, actorul a fost văzut alături de Mario Cantone, colegul său din serial. Cantone a declarat pentru Daily Mail că nu există „nicio tensiune” între ei și că a fost „grozav să-l vadă' pe Noth. Actorul a completat: „Tot ce știu este experiența mea. M-am bucurat să-l văd”.

Noth a mai spus pentru Daily Mail că păstrează legătura cu John Corbett și că i-a urat „la mulți ani” lui Kim Cattrall „acum câteva luni”, aceasta având, la rândul ei, o relație complicată cu Parker.

Tensiunile au fost amplificate și de o postare a lui Noth pe rețelele sociale, menționată de Page Six, în care actorul a publicat o fotografie din timpul unui antrenament, însoțită de mesajul: „La naiba cu Anul Nou, hai să trecem la treabă!”.

La comentariul unui fan care a scris „Vrei să spui la naiba cu SJP și premiul ei, nu? lol”, Noth a răspuns: „Așa e”.

Ulterior, el a revenit asupra reacției într-o postare pe Instagram, explicând: „Răspunsul meu spontan, ușor sarcastic, la un comentariu de pe internet pare să fi stârnit o furtună într-un pahar cu apă. Nu este o știre”.

Într-o apariție din ianuarie la podcastul Really Famous with Kara Mayer Robinson, Noth a afirmat că Parker nu l-a contactat înainte de publicarea declarației de susținere a femeilor care l-au acuzat. Actorul a spus: „Declarația pe care au publicat-o — care, în realitate, nu a fost decât management de imagine — nu știu, a fost tristă, dezamăgitoare, surprinzătoare”.

El a continuat, în același podcast: „Ar fi trebuit să mă sune și să-mi asculte și mie partea. Mă cunoști de mulți ani și am lucrat împreună mulți ani”.

Noth a adăugat: „Și înțeleg, asta e mai Hollywood decât Hollywood. Dar înainte să faci acea declarație, mă cunoști, mă știi de atâția ani, dă-mi un telefon ca să-ți spun exact ce s-a întâmplat. Și asta nu s-a întâmplat, iar asta a fost păcat”.

Actorul a mai spus că, „dacă situația ar fi fost invers, el nu ar fi procedat la fel” și a concluzionat: „A fost dureros și a afectat totul”.

