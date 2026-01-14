Chris Noth o critică dur pe colega sa din Sex and the City, Sarah Jessica Parker, într-o postare controversată. Ce a declarat actorul

Chris Noth a reaprins zvonurile despre o posibilă ceartă cu Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker, atac din partea colegului de breaslă

Actorul cunoscut din Sex and the City a postat vineri pe Instagram o fotografie din sala de sport, în care apare antrenându-se, alături de descrierea: „La naiba cu Anul Nou, HAIDE!!!”

Un fan i-a răspuns direct în comentarii, făcând aluzie la mesajul lui: „Vrei să spui ‘la naiba cu SJP și cu premiul ei’, nu? lol.” Răspunsul lui Noth a fost scurt, dar extrem de sugestiv: „Corect”

Replica actorului a venit la doar o zi după ce Sarah Jessica Parker a primit Premiul Carol Burnett 2026, pe 7 ianuarie, cu trei seri înainte de ceremonia principală, desfășurată duminică la hotelul Beverly Hilton.

Chris Noth, în vârstă de 71 de ani, și Sarah Jessica Parker, 60 de ani, au o istorie lungă de colaborare, după ce au interpretat personaje îndrăgostite în serialul de succes HBO Sex and the City, timp de șase sezoane, începând din 1998, precum și în cele două filme lansate ulterior, în 2008 și 2010. Personajul lui Noth, Mr. Big, a fost readus și în serialul continuare And Just Like That…, lansat în decembrie 2021.

Chris Noth, acuzat de agresiune sexuală

În aceeași lună, actorul, care este căsătorit, a fost acuzat de agresiune sexuală de două femei.

Potrivit acestora, Noth ar fi profitat de admirația lor și le-ar fi atras în spații private, unde ar fi forțat contacte sexuale, unul dintre presupusele incidente având loc în 2004, iar celălalt în 2015. Într-o declarație oferită la acel moment pentru Page Six, Noth a negat ferm ambele acuzații, catalogându-le drept „complet false”.

„Întâlnirile au fost consensuale. Este greu să nu te întrebi de ce aceste povești apar tocmai acum. Nu știu cu certitudine de ce ies la iveală în acest moment, dar știu sigur un lucru: nu am agresat aceste femei.”

Personajul său a fost ucis încă din primul episod al serialului And Just Like That…, iar după apariția acuzațiilor, Sarah Jessica Parker, alături de restul distribuției Sex and the City, a publicat o declarație în care își exprima sprijinul pentru femeile care au făcut publice aceste acuzații.

„Suntem profund întristate să aflăm despre acuzațiile aduse lui Chris Noth”, se arăta în mesajul publicat pe Instagram și semnat de Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker și Kristin Davis. „Le susținem pe femeile care au avut curajul să iasă în față și să își împărtășească experiențele dureroase. Știm cât de dificil este acest lucru și le apreciem curajul.”

Până în mai 2022, Sarah Jessica Parker declara pentru The Hollywood Reporter că nu mai vorbise cu Noth de la apariția primelor acuzații, iar până atunci alte două femei veniseră cu declarații similare. Un an mai târziu, presa relata că actorul fusese complet „înghețat” de distribuția Sex and the City.

„Nu mai este invitat la petrecerile lor. Nu primește felicitări, nici măcar mesaje de la mulți ani”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.com, referindu-se la relația lui Noth cu Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis. „Se întreabă de ce SJP și grupul ei continuă să-l țină la distanță.”

Aceeași sursă a susținut că Noth consideră că ale sale colege îi datorează scuze, având în vedere că nu a fost niciodată pus sub acuzare și continuă să afirme că relațiile cu femeile respective au fost consensuale. Ulterior, actorul a reacționat la articolul RadarOnline, scriind pe Instagram că informațiile sunt o absurditate totală. Cu toate acestea, el nu a mai fost văzut în compania niciunuia dintre membrii distribuției de la apariția acuzațiilor.

În luna august a anului trecut, Noth a părut să lanseze o nouă înțepătură la adresa lui Sarah Jessica Parker, când i-a urat „la mulți ani” lui Kim Cattrall, presupusa ei rivală, și ea fostă actriță în „Sex and the City”.

A fost singurul membru al distribuției care a făcut acest gest public, în contextul în care relația tensionată dintre Parker și Cattrall este cunoscută de ani buni.

