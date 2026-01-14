PRO TV, prima reacție după zvonurile conform cărora Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii Vocea României

Reprezentanții PRO TV au reacționat în urma zvonurile potrivit cărora Irina Rimes ar părăsi juriul show-ului Vocea României.

  Actualizat 14.01.2026, 09:00,  de  ELLE.ro
1. Irina Rimes
De câteva zile, în presa mondenă circulă zvonuri conform cărora Irina Rimes ar fi decis să nu mai fie antrenoare în cadrul show-ului de talente „Vocea României.” Acum, reprezentanții PRO TV au oferit mai multe clarificări pe marginea acestor speculații. 

PRO TV, reacție după ce s-a zvonit că Irina Rimes părăsește „Vocea României”

Pentru moment, echipa de casting a producției „Vocea României” se ocupă de găsirea concurenților pentru următorul sezon. Atunci când vor exista noutăți în ceea ce privește emisiunea, reprezentanții PRO TV vor anunța oficial. 

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au transmis reprezentanții PRO TV pentru tvmania.ro.

Se zvonește că Irina Rimes ar pleca de la „Vocea României”

Irina Rimes face parte din juriul emisiunii de talente „Vocea României” din anul 2018, de când a devenit oficial antrenoare în cadrul show-ului.

Potrivit cancan.ro, Irina Rimes ar fi decis să părăsească juriul show-ului „Vocea României” începând cu sezonul următor. Artista ar fi luat această decizie având la bază motive personale. Cântăreața își petrece timpul destul de des și în Paris, alături de partenerul ei, producătorul francez David Goldcher, iar aceste drumuri, dar și programul solicitant al filmărilor i-ar fi cauzat greutăți și ar fi devenit mult prea obositor. Irina Rimes ar fi analizat mult timp această alegere, având în vedere că ar fi intenționat să se retragă din juriu încă din sezonul care s-a încheiat recent, dar ar fi fost convinsă de producători.

Irina Rimes, mărturisiri sincere despre relația cu David Goldcher

Irina Rimes și partenerul ei, muzicianul și producătorul francez David Goldcher, formează un cuplu solid. Artista și iubitul ei au o mulțime de planuri de viitor împreună, atât personale, cât și profesionale, amândoi activând în industria muzicală.

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Rimes a vorbit cu sinceritate despre relația cu David Goldcher. Cei doi s-au cunoscut prin prisma pasiunii lor comune pentru muzică, iar artista este încântată că poate colabora și profesional alături de partenerul ei.

„Lucrurile între noi sunt cu bune și cu mai puțin bune, fix ca în orice relație. În prezent, suntem amândoi foarte fericiți de succesul pe care îl are „Dudadu’ și în plan internațional, iar David chiar a început să studieze și mai mult din folclor, dar și din folclorul altor țări. Pe noi ne-a adus împreună muzica și în continuare ne unește muzica, cum amândoi ne învârtim în această sferă, așa s-a dezvoltat și relația noastră. A implicat pasiune, muncă, efort din ambele părți, adaptabilitate și multe altele”, a declarat Irina Rimes pentru VIVA!

De asemenea, Irina Rimes a mai spus și cum o impresionează David Goldcher.

„Uneori e suficient să îmi fie alături și să văd cum se implică să mă ajute cu proiectele pe care le am, alteori cu o cină gătită de el. Uneori e vorba despre o idee pe care o are și despre cum o punem în practică într-o sesiune.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
