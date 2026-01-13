Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Ne-am unit eforturile..."

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Acum, reprezentanții postului de televiziune au oferit noi informații referitoare la ceea ce va urma pentru Cătălin Măruță din punct de vedere profesional.

Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui

Într-un interviu pentru Libertatea, PRO TV a dezvăluit ce anume se va întâmpla cu prezentorul Cătălin Măruță după data de 6 februarie, când emisiunea lui nu va mai fi difuzată. Pentru moment, încă există discuții și nu se poate confirma cu certitudine dacă el va avea un alt proiect la același trust de televiziune sau pe platforma VOYO.

„În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieței media. Este un proces, așa că va dura până când vom putea evalua corect toate opțiunile, însă toate părțile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers.”

PRO TV a dezvăluit și când au aflat Cătălin Măruță și echipa „La Măruță” că emisiunea nu va mai fi difuzată.

„Atât Cătălin Măruță, cât și echipa au fost anunțați ieri de încheierea emisiunii „La Măruță” începând cu data de 6 februarie 2026.”

De asemenea, în același interviu, PRO TV a mai spus că în intervalul orar în care se regăsea emisiunea „La Măruță” vor fi difuzate seriale orientate către publicul feminin.

PRO TV a anunțat încheierea formatului „La Măruță”

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale, „La Măruță”, după 18 ani.

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea „La Măruță” face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Compania explorează în prezent oportunități interne pentru echipa de producție, cu scopul de a valorifica experiența și competențele acesteia în alte proiecte, se mai arată în același comunicat.

Cătălin Măruță, noi declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui

În cadrul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a făcut mai multe declarații după ce PRO TV a transmis că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.

E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și în 2015 într-un interviu, pentru „Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta).

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.

Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, se arată în mesajul publicat de Cătălin Măruță pe Instagram.

Citește și:

Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Foto: Facebook

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro