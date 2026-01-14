Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. Actrița, copleșită de greutăți: „Rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase…”

Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi în timpul unei discuții live despre Alex Dobrescu, închis pentru următorii ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cristina Cioran
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Cristina Cioran a trecut printr-un moment extrem de dificil în platoul Știrilor Antena Stars, unde a izbucnit în lacrimi în timpul unei discuții emoționante cu prezentatoarea Geanina Ilieș. Actrița, care își crește singură cei doi copii, a fost copleșită de emoții în timp ce vorbea despre realitatea dureroasă a familiilor despărțite de detenție.

Cristina Cioran, în lacrimi

Vedeta este mama a doi copii, Ema și Max, pe care îi are cu Alex Dobrescu. Tatăl acestora se află în închisoare, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri, iar Cristina se confruntă zilnic cu greutățile vieții de părinte singur.

În cadrul emisiunii, Cristina Cioran a povestit că primește constant mesaje de la femei aflate în situații similare, soții, partenere sau mame ale unor persoane aflate în spatele gratiilor. Aceste confesiuni au emoționat-o profund, însă momentul în care a vorbit despre cei care își așteaptă apropiații acasă a fost cel care a făcut-o să cedeze.

„Câtă lume este singură, câtă lume nu are cu cine să vorbească. Și eu încă o dată spun ‘mulțumesc’ fetelor care îmi scriu, care îmi spun prin ce trec și care au iubiți, soți, copii în închisori (…) Nimeni în schimb, și asta pe mine m-a afectat, îți spun sincer, nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă, odată cu cei care sunt încarcerați. Să știi că rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase ca și rănile, doar că nu sunt deschise, se închid, dar se văd”, a spus Cristina Cioran, cu vocea tremurândă.

Recent, actrița a vorbit pentru prima dată deschis despre drama prin care trece familia ei, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Cristina a mărturisit că a ales să își protejeze copiii de adevărata situație, mai ales pe fiica ei, Ema, care nu știe motivul real pentru care tatăl ei lipsește.

Deși a devenit mamă pentru a doua oară în februarie 2025, când l-a adus pe lume pe Max, bucuria acestui moment a fost umbrită rapid. Alex Dobrescu nu a apucat să petreacă mult timp cu băiețelul, fiind arestat preventiv și, ulterior, condamnat.

Cristina Cioran spune că încearcă, pe cât posibil, să-și țină copiii departe de scandaluri și de problemele legale ale tatălui lor. Dacă Max este prea mic pentru a înțelege ce se întâmplă, Ema resimte din plin absența părintelui și o întreabă constant când se va întoarce acasă.

Fiica ei nu știe că tatăl este la închisoare

Despre această luptă zilnică, vedeta a vorbit deschis și în podcastul lui Jorge, unde a făcut una dintre cele mai dureroase mărturisiri.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: Când vine acasă, dar o să mai vină, da?. Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran.

Actrița spune că, în ciuda tuturor încercărilor, se consideră o femeie împlinită și își găsește puterea în copiii ei. Relația cu Alex Dobrescu a fost una tumultuoasă în ultimul an, iar absența lui prelungită din viața familiei a lăsat urme adânci, mai ales asupra fiicei lor.

Citește și:
Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: „Sunt într-o etapă matură și responsabilă'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram. Imaginea inedită dezvăluită de actor
People
Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram. Imaginea inedită dezvăluită de actor
Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: "M-am blocat și am început să mă gândesc cum..."
People
Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: "M-am blocat și am început să mă gândesc cum..."
Chris Noth o critică dur pe colega sa din Sex and the City, Sarah Jessica Parker, într-o postare controversată. Ce a declarat actorul
People
Chris Noth o critică dur pe colega sa din Sex and the City, Sarah Jessica Parker, într-o postare controversată. Ce a declarat actorul
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul pe internet: "Așa dureri nu am știut că există"
People
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul pe internet: "Așa dureri nu am știut că există"
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: "Îmi este foarte greu"
People
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: "Îmi este foarte greu"
PRO TV, prima reacție după zvonurile conform cărora Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii Vocea României
People
PRO TV, prima reacție după zvonurile conform cărora Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii Vocea României
Libertatea
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Cum poți să previi uscarea aerului din casă iarna, când caloriferele sunt pornite
Cum poți să previi uscarea aerului din casă iarna, când caloriferele sunt pornite
Mai multe din people
Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Ne-am unit eforturile..."
Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Ne-am unit eforturile..."
People

PRO TV a decis să renunțe la emisiunea "La Măruță" după 18 ani de difuzare.

+ Mai multe
Ce sumă fabuloasă cere ca despăgubire Mădălina Ghenea femeii care a hărțuit-o timp de șase ani
Ce sumă fabuloasă cere ca despăgubire Mădălina Ghenea femeii care a hărțuit-o timp de șase ani
People

Mădălina Ghenea îi cere femeii care a hărțuit-o ani la rând despăgubiri de 5 milioane de euro.

+ Mai multe
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
People

Corina Caragea a fost plăcut impresionată de ceea ce a descoperit în vacanța de la început de an.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC