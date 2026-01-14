Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. Actrița, copleșită de greutăți: „Rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase…”

Cristina Cioran a trecut printr-un moment extrem de dificil în platoul Știrilor Antena Stars, unde a izbucnit în lacrimi în timpul unei discuții emoționante cu prezentatoarea Geanina Ilieș. Actrița, care își crește singură cei doi copii, a fost copleșită de emoții în timp ce vorbea despre realitatea dureroasă a familiilor despărțite de detenție.

Cristina Cioran, în lacrimi

Vedeta este mama a doi copii, Ema și Max, pe care îi are cu Alex Dobrescu. Tatăl acestora se află în închisoare, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri, iar Cristina se confruntă zilnic cu greutățile vieții de părinte singur.

În cadrul emisiunii, Cristina Cioran a povestit că primește constant mesaje de la femei aflate în situații similare, soții, partenere sau mame ale unor persoane aflate în spatele gratiilor. Aceste confesiuni au emoționat-o profund, însă momentul în care a vorbit despre cei care își așteaptă apropiații acasă a fost cel care a făcut-o să cedeze.

„Câtă lume este singură, câtă lume nu are cu cine să vorbească. Și eu încă o dată spun ‘mulțumesc’ fetelor care îmi scriu, care îmi spun prin ce trec și care au iubiți, soți, copii în închisori (…) Nimeni în schimb, și asta pe mine m-a afectat, îți spun sincer, nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă, odată cu cei care sunt încarcerați. Să știi că rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase ca și rănile, doar că nu sunt deschise, se închid, dar se văd”, a spus Cristina Cioran, cu vocea tremurândă.

Recent, actrița a vorbit pentru prima dată deschis despre drama prin care trece familia ei, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Cristina a mărturisit că a ales să își protejeze copiii de adevărata situație, mai ales pe fiica ei, Ema, care nu știe motivul real pentru care tatăl ei lipsește.

Deși a devenit mamă pentru a doua oară în februarie 2025, când l-a adus pe lume pe Max, bucuria acestui moment a fost umbrită rapid. Alex Dobrescu nu a apucat să petreacă mult timp cu băiețelul, fiind arestat preventiv și, ulterior, condamnat.

Cristina Cioran spune că încearcă, pe cât posibil, să-și țină copiii departe de scandaluri și de problemele legale ale tatălui lor. Dacă Max este prea mic pentru a înțelege ce se întâmplă, Ema resimte din plin absența părintelui și o întreabă constant când se va întoarce acasă.

Fiica ei nu știe că tatăl este la închisoare

Despre această luptă zilnică, vedeta a vorbit deschis și în podcastul lui Jorge, unde a făcut una dintre cele mai dureroase mărturisiri.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: Când vine acasă, dar o să mai vină, da?. Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran.

Actrița spune că, în ciuda tuturor încercărilor, se consideră o femeie împlinită și își găsește puterea în copiii ei. Relația cu Alex Dobrescu a fost una tumultuoasă în ultimul an, iar absența lui prelungită din viața familiei a lăsat urme adânci, mai ales asupra fiicei lor.

