Anca Țurcașiu și Călin Șerban, imagini din vacanță. Cu cine s-au întâlnit cei doi în escapada lor: „Am petrecut o zi minunată împreună”

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, se bucură din plin de vacanța în Thailanda. Artista și iubitul ei s-au întâlnit recent cu o vedetă cunoscută în showbiz-ul românesc și au petrecut clipe prețioase împreună.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, imagini din vacanță

Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au întâlnit în Thailanda cu Laura Cosoi și familia ei. Pentru artistă a fost o mare bucurie să se revadă cu actrița, mai ales că pe cele două le leagă o relație de prietenie de 20 de ani. S-au fotografiat împreună pe plajă și au publicat imaginea pe rețelele de socializare.

„Da, ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă de două zeci și ceva de ani…din vremea când filmam în @la_bloctv . @lauracosoi este unul dintre cei mai dragi oameni pe care i-am cunoscut în această viață.

Drept dovadă, am făcut tot posibilul să ne întâlnim și aici, la mii de kilometri distanță de acasă!

Am petrecut o zi minunată împreună, cu sute de povești care nu se mai terminau, printre râsete zglobii de copii și valuri de mare. Despre asta este bucuria vieții. Despre timp petrecut împreună cu oameni buni și dragi!”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații despre relație

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit acum ceva timp la TV despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre căsătorie

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au dezvăluit și cum privesc ideea de căsătorie. Partenerul artistei a mai fost căsătorit și are trei fiice.

„Ideea de căsătorie poate să fie destul de… nu știu… fiecare a avut un mariaj… O verighetă, dacă o pui pe deget, o scoți. Noi sperăm să avem o viață, restul vieții noastre, că suntem amândoi maturi”, a declarat Anca Țurcașiu la PRO TV.

De asemenea, și Călin Șerban împărtășește aceeași viziune despre căsătorie.

„Avem păreri identice despre ce înseamnă mariajul… e doar o hârtie. Am trecut amândoi prin chestia asta, avem copiii mari. De ce am face-o? Trăim cea mai frumoasă viață din restul vieții noastre.”

