Relația dintre Sarah Jessica Parker și Chris Noth, partenerul ei din Sex and the City, s-a răcit. Care sunt motivele?

Relația dintre Sarah Jessica Parker și Chris Noth, partenerul ei de pe ecran, unde acesta din urmă l-a interpretat ani la rând pe Mr. Big, interesul romantic al personajului iconic Carrie Bradshaw, s-a răcit definitiv, după această îndelungată colaborare și prietenie. Ce s-a întâmplat? Ei bine, Noth însuși a dat declarații legate de subiect, apărând într-un podcast unde a vorbit despre asta.

Aparent, Sarah Jessica Parker și Chris Noth nu mai sunt prieteni din cauza modului în care actrița, în vârstă de 60 de ani, a decis să reacționeze la acuzațiile de agresiune sexuală care i-au fost aduse partenerului ei din serialul Sex and the City, acuzații care au ieșit la lumină în 2021. Atunci, Parker împreună cu Cynthia Nixon și Kristin Davis, interpretele personajelor Miranda și Charlotte, au făcut publică o declarație comună prin care se delimitau de acțiunile colegului lor de platou și se solidarizau cu femeile care l-au acuzat pe acesta de agresiuni.

Astfel, Noth, în vârstă de 71 de ani, a declarat în cadrul podcastului „Really Famous with Kara Mayer Robinson” că Sarah Jessica Parker nici măcar nu l-a sunat să afle versiunea lui asupra situației legate de acuzațiile de agresiune, înainte de a sprijini public pe cele care făceau acuzațiile (pe care actorul le neagă și astăzi, vehement). Acesta a spus că a fost dezamăgit de comportamentul colegei sale și că atunci a devenit destul de evident că nu mai sunt prieteni.

„Declarația lor, care nu era nimic mai mult decât brand management, pe bune – nu știu, a fost tristă, dezamăgitoare, surprinzătoare.”, a mai spus acesta într-un preview al podcastului, citat de publicația People. „Pentru că trebuia să mă suni și să afli și varianta mea. Mă știi de ani de zile, am lucrat împreună mulți ani”, a completat actorul.

Anul în care au apărut acuzațiile, 2021, a fost totodată și anul premierei serialului care continua Sex and the City, And Just Like That…, numai că, după seria de acuzații, Sarah Jessica Parker și Chris Noth aveau să se separe și pe ecran, dat fiind faptul că personajul Mr. Big a murit în prima scenă.

„Înțeleg, e mai Hollywood decât e Hollywood-ul”, a mai spus Noth. „Dar, înainte de a ieși public cu declarații, pentru că mă știi de atâția ani, dă-mi un telefon ca să îți spun ce s-a întâmplat. Asta nu s-a întâmplat și e păcat.”, continuând prin a susține că el ar fi dat un astfel de telefon dacă rolurile ar fi fost inversate.

Mai mult, Noth a declarat și că situația cu care s-a confruntat i-a demonstrat cine îi erau cu adevărat prietenii, dar și că „Asta a durut și a afectat totul”.

Cu câteva zile în urmă, tensiunile dintre Sarah Jessica Parker și Chris Noth au devenit vizibile atunci când actorul a răspuns unui comentariu la o postare a sa de pe Instagram. O persoană a reacționat la postarea lui Noth care îl înfățișa în sala de sport (însoțită de textul „La naiba cu anul nou, să începem”), întrebând dacă textul respectiv era o aluzie la Sarah Jessica Parker, care tocmai ce primise un premiu cu două zile în urmă. „Vrei să spui: la naiba cu SJP și premiul ei, nu? lol.” La care Noth a răspuns: „Corect”.

Schimbul de replici a cauzat un adevărat scandal printre fanii serialului și a relației tumultuoase dintre Sarah Jessica Parker și Chris Noth, așa cum a apărut ea pe ecrane. Însă Noth a revenit ceva mai târziu, spunând tot pe Instagram: „Răspunsul ușor sarcastic la un comentariu pe internet pare că a cauzat o furtună într-un pahar cu apă. Nu constituie o știre.”

