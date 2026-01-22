Meghan Trainor a devenit mamă pentru a treia oară cu ajutorul unei mame surogat. Primele imagini cu bebelușul

Meghan Trainor și soțul ei, Daryl Sabara, au devenit în secret părinți pentru a treia oară, cu ajutorul unei mame surogat.

„18 ianuarie 2026”, a scris artista care a lansat hitul „Made You Look” pe Instagram, marți, alături de mai multe fotografii cu nou-născuta.

„Fetița noastră, Mikey Moon Trainor, a venit în sfârșit pe lume datorită mamei noastre surogat incredibile, o adevărată superwoman.” Meghan, în vârstă de 32 de ani, a adăugat: „Le vom fi veșnic recunoscători tuturor medicilor, asistentelor și echipelor care au făcut posibil acest vis. Am avut nenumărate discuții cu medicii noștri de-a lungul acestui drum, iar aceasta a fost cea mai sigură variantă pentru a ne putea mări familia. Suntem nebunește îndrăgostiți de această fetiță prețioasă”, a continuat artista, dezvăluind că și băieții lor, Riley, în vârstă de 4 ani, și Barry, de 2 ani, sunt „extrem de entuziasmați”.

„Ei au ales chiar și al doilea prenume al surorii lor”, a mai spus Trainor. „Acum ne vom bucura de timpul petrecut în familie. Vă iubim pe toți.”

Interpreta piesei „No” a publicat și o fotografie emoționantă în care își ține fetița în brațe, micuța purtând o căciuliță de spital.

Într-o altă imagine, Riley și Barry își privesc cu drag sora, iar într-o a treia fotografie, Meghan, cu lacrimi în ochi, și Daryl Sabara, în vârstă de 33 de ani, zâmbesc într-un selfie adorabil alături de Mikey Moon.

Mai multe vedete au felicitat-o pe cântăreață pentru noul membru al familiei. Angela Aguilar a scris: „Felicitări!”, iar Mayan Lopez, fiica actorului George Lopez, a transmis: „FELICITĂRI! Bine ai venit pe lume, Mikey.”

Artista, despre dorința de a avea o familie numeroasă

Meghan Trainor și actorul din „Spy Kids” s-au căsătorit în decembrie 2018, iar artista a vorbit deschis de-a lungul anilor despre dorința ei de a avea patru copii.

„Acesta este visul meu”, declara ea pentru People în 2022, la scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil. „Sunt la jumătatea drumului.”

Vorbind cu PEOPLE în aprilie, Trainor a spus că ea și Sabara abia așteaptă ca Riley să aibă un frate: „Mă uit la soțul meu și îmi spun: ‘Suntem atât de norocoși’. Sunt cea mai bună versiune a mea. Fiecare copil va aduce o nouă versiune a mea, care cred că va fi dură, așa că am nevoie de patru, cel puțin!”, a spus Trainor.

Mai târziu, în același an, interpreta piesei „All About That Bass” spunea că își dorește „să fie din nou însărcinată” în 2023.

Între timp, Meghan Trainor s-a distanțat recent de speculațiile potrivit cărora ar fi implicată în drama apărută în jurul grupului de mame din care făcea parte, după ce fosta membră Ashley Tisdale l-a descris drept „toxic”. La începutul acestei luni, artista a publicat pe TikTok un clip în care își arată reacția surprinsă în timp ce citea online despre acest scandal, pe fundalul piesei sale din 2025, „Still Don’t Care”.

foto: Instagram

