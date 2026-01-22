Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”

Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite voci din muzica românească. Melodiile sale încărcate de emoție reușesc să creeze o conexiune profundă cu publicul, iar fanii așteaptă mereu cu entuziasm noile sale proiecte muzicale și colaborări.

Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare

Alina Eremia a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că fratele ei, Mircea Eremia, a lansat o nouă piesă pentru care a filmat și un videoclip foarte emoționant.

Artista le-a recomandat celor care o urmăresc să nu rateze noua piesă a fratelui său și le-a atras atenția că este vorba despre o melodie care le va crea emoții, iar videoclipul este impresionant.

„Tocmai am văzut videoclipul. Pregătiți-vă șervețelele”, a mărturisit ea cu lacrimi în ochi.

Mircea, fratele Alinei Eremia, detalii neștiute despre nunta artistei

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024.

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a oferit mai multe detalii despre nunta spectaculoasă a artistei. Acesta a recunoscut că pentru întreaga familie a fost o zi încărcată cu o mulțime de emoții.

„Și eu îi doresc să aibă parte de cea mai frumoasă relație alături de Edy și să înflorească împreună. A fost un eveniment foarte frumos. Clar că, atât eu, cât și întreaga familie, am avut emoții. A fost o zi minunată, cu un vibe foarte bun. Ne-am întrecut în emoții. Ziua a decurs neașteptat de frumos. Atmosfera a fost crescendă. Oamenii au fost puși pe distracție, muzica foarte bună, iar petrecerea a ținut până în zori”, a declarat Mircea Eremia pentru Spynews.ro.

În ceea ce privește organizarea, Alina Eremia s-a ocupat îndeaproape de planificarea nunții ei. La capitolul tradiții, artista și Edi Barbu au păstrat una singură.

„Da, Alina s-a ocupat de tot. A avut și ajutoare, însă ea a fost mâna de fier, pentru că este genul de persoană căreia nu îi scapă nimic și vrea ca totul să fie conform dorințelor sale. Eu am fost domnișor de onoare. Dintre tradiții, Alina a păstrat doar datul voalului jos. Furtul miresei nu s-a întâmplat. Nu cred că ar fi fost cazul, pentru că totul a fost super, super frumos și de poveste și nu cred că s-a simțit lipsa acestui moment.”

Alina Eremia și Edi Barbu au avut la nuntă șapte torturi spectaculoase. De asemenea, un moment care a emoționat pe toată lumea prezentă a avut legătură cu vizionarea unui clip special.

„Legat de cele 7 torturi, a fost un moment special. A avut imaginație Alina, se pare, și a făcut ca evenimentul să fie de poveste. Unul dintre cele mai emoționante momente, cel puțin pentru mine, a fost momentul în care s-a difuzat filmulețul în fața tuturor invitaților, iar toți aveau lacrimi în ochi. Alina a fost emoționată pe tot parcursul evenimentului. Însă au fost emoții constructive și normale, de altfel. Nu ținem tradiția cu ciorba de potroace. Vom avea o masă liniștită în familie, atât.”

Foto: Instagram

