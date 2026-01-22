Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”

Alina Eremia și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 22.01.2026, 09:40,  de  Andreea Ilie
Alina Eremia
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite voci din muzica românească. Melodiile sale încărcate de emoție reușesc să creeze o conexiune profundă cu publicul, iar fanii așteaptă mereu cu entuziasm noile sale proiecte muzicale și colaborări.

Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare

Alina Eremia a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că fratele ei, Mircea Eremia, a lansat o nouă piesă pentru care a filmat și un videoclip foarte emoționant.

Artista le-a recomandat celor care o urmăresc să nu rateze noua piesă a fratelui său și le-a atras atenția că este vorba despre o melodie care le va crea emoții, iar videoclipul este impresionant.

„Tocmai am văzut videoclipul. Pregătiți-vă șervețelele”, a mărturisit ea cu lacrimi în ochi.

Mircea, fratele Alinei Eremia, detalii neștiute despre nunta artistei

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024.

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a oferit mai multe detalii despre nunta spectaculoasă a artistei. Acesta a recunoscut că pentru întreaga familie a fost o zi încărcată cu o mulțime de emoții.

„Și eu îi doresc să aibă parte de cea mai frumoasă relație alături de Edy și să înflorească împreună. A fost un eveniment foarte frumos. Clar că, atât eu, cât și întreaga familie, am avut emoții. A fost o zi minunată, cu un vibe foarte bun. Ne-am întrecut în emoții. Ziua a decurs neașteptat de frumos. Atmosfera a fost crescendă. Oamenii au fost puși pe distracție, muzica foarte bună, iar petrecerea a ținut până în zori”, a declarat Mircea Eremia pentru Spynews.ro.

În ceea ce privește organizarea, Alina Eremia s-a ocupat îndeaproape de planificarea nunții ei. La capitolul tradiții, artista și Edi Barbu au păstrat una singură.

„Da, Alina s-a ocupat de tot. A avut și ajutoare, însă ea a fost mâna de fier, pentru că este genul de persoană căreia nu îi scapă nimic și vrea ca totul să fie conform dorințelor sale. Eu am fost domnișor de onoare. Dintre tradiții, Alina a păstrat doar datul voalului jos. Furtul miresei nu s-a întâmplat. Nu cred că ar fi fost cazul, pentru că totul a fost super, super frumos și de poveste și nu cred că s-a simțit lipsa acestui moment.”

Alina Eremia și Edi Barbu au avut la nuntă șapte torturi spectaculoase. De asemenea, un moment care a emoționat pe toată lumea prezentă a avut legătură cu vizionarea unui clip special.

„Legat de cele 7 torturi, a fost un moment special. A avut imaginație Alina, se pare, și a făcut ca evenimentul să fie de poveste. Unul dintre cele mai emoționante momente, cel puțin pentru mine, a fost momentul în care s-a difuzat filmulețul în fața tuturor invitaților, iar toți aveau lacrimi în ochi. Alina a fost emoționată pe tot parcursul evenimentului. Însă au fost emoții constructive și normale, de altfel. Nu ținem tradiția cu ciorba de potroace. Vom avea o masă liniștită în familie, atât.”

Citește și:
Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk și riscul de a fi evacuată: „Multe alegeri de viață discutabile'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze…"
People
A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze…"
Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă
People
Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
People
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
People
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
People
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
Care este, de fapt, relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly? Cei doi au devenit părinți anul trecut
People
Care este, de fapt, relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly? Cei doi au devenit părinți anul trecut
Libertatea
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din people
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
People

Anca Țurcașiu a dezvăluit ce costuri au ea și Călin Șerban pentru traiul în Thailanda.

+ Mai multe
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos
People

Katy Perry l-a însoțit pe iubitul său, Justin Trudeau, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

+ Mai multe
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
People

Mario Fresh și partenera lui, Miruna Gavrilă, se bucură de zile însorite pe plajele din Bali.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC