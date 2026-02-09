Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines

Prințesa Ines a Suediei a împlinit un an pe 7 februarie, iar momentul a fost marcat public de părinții săi, Prințul Carl Philip și Prințesa Sofia, printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale.

Cuplul regal a ales să celebreze discret aniversarea mezinei familiei, dar imaginea distribuită pe contul lor oficial de Instagram a atras rapid atenția admiratorilor monarhiei suedeze. În fotografie, micuța apare îmbrăcată într-o rochiță albastră, zâmbind spre cameră.

Postarea a fost însoțită de un mesaj emoționant, scris în suedeză: „Astăzi sărbătorim mica noastră rază de soare, Ines, care împlinește un an”.

Printre reacțiile lăsate de fani s-au numărat mesaje precum: „Este atât de frumoasă! La mulți ani, mică Prințesă! Dumnezeu să îți binecuvânteze viața”. O altă persoană a scris: „Ce fotografie frumoasă! Îi doresc dulcii Prințese Ines, care este cu siguranță o binecuvântare, cea mai iubitoare și fericită primă aniversare! Abia aștept să o urmăresc crescând”.

Prințesa Ines, al cărei nume complet este Ines Marie Lilian Silvia, Ducesă de Västerbotten, s-a născut pe 7 februarie 2025, la Spitalul Danderyd din Stockholm.

Micuța se află pe locul opt în linia de succesiune la tron, după frații ei mai mari. Potrivit familiei regale, Prințesa Ines a primit Ducatul de Västerbotten. Cu toate acestea, ea nu deține titlul de „Alteța Sa Regală”. În 2019, Regele Carl XVI Gustaf al Suediei a anunțat că toți copiii pe care îi au sau îi vor avea Prințul Carl Philip și Prințesa Sofia, dar și cei ai Prințesei Madeleine și ai soțului acesteia, Christopher ONeill, nu vor mai fi considerați membri ai casei regale a Suediei.

Acest lucru înseamnă că cei patru copii ai Prințului Carl Philip și ai Prințesei Sofia, precum și cei trei copii ai Prințesei Madeleine – Prințesa Leonore, Prințul Nicolas și Prințesa Adrienne – dar și viitorii lor copii au pierdut titulatura oficială de Alteță Regală (HRH) și nu vor fi obligați să îndeplinească sarcini regale sau să participe la evenimente oficiale, dacă nu doresc acest lucru.

După anunț, Prințul Carl Philip a declarat că a văzut decizia ca fiind una „pozitivă” pentru copiii săi.

„Astăzi, Regele a anunțat decizia că copiii noștri nu mai dețin poziția de Alteță Regală. Vedem acest lucru ca fiind pozitiv, deoarece Alexander și Gabriel vor avea opțiuni mai libere în viață”, a scris el în 2019. „Ei își vor păstra titlurile de prinți și ducatul lor, Södermanland și Dalarna, de care suntem mândri și pe care le prețuim. Familia noastră are legături puternice cu ambele regiuni și ne menținem angajamentul față de acestea”.

Prințul Carl Philip și Prințesa Sofia au împlinit 10 ani de căsnicie

Pe 12 iunie 2025, Ducele și Ducesa de Värmland au publicat pe Instagram un videoclip cu fotografii nemaivăzute până atunci, surprinse în ziua nunții lor. Cele nouă imagini oferă o privire intimă asupra ceremoniei și au fost acompaniate de piesa „Athair Ar Neamh”, interpretată de Enya.

Videoclipul începe cu o fotografie alb-negru în care Prințul Carl Philip zâmbește larg către mireasa sa, într-un moment surprins în culisele evenimentului. Apoi apar imagini cu programul ceremoniei, voalul delicat al Sofiei așezat pe o ușă alb-aurie, un cadru apropiat cu buchetul de mireasă și momentul în care cei doi îngenunchează în fața altarului. Fiul Regelui Carl al XVI-lea Gustaf și al Reginei Silvia s-a căsătorit cu Sofia Hellqvist, fost model, participantă la emisiuni de tip reality show și instructoare de yoga, la Capela Regală din Palatul Regal din Stockholm, în prezența mai multor membri ai familiilor regale din întreaga lume.

Imaginile continuă cu un cadru detaliat al florilor roz și portocalii care au decorat nunta, urmat de un instantaneu cu mirii sărutându-se după ceremonie. Într-o altă fotografie, Carl Philip o privește cu tandrețe pe Sofia, înainte ca cei doi să părăsească palatul pentru a saluta mulțimea. Ultimul cadru oferă o imagine din timpul petrecerii de nuntă.

„Mâine sărbătorim 10 ani de la căsătorie. Pe 13 iunie 2015 ne-am căsătorit”, începe descrierea videoclipului de pe Instagram.

„Suntem recunoscători pentru bucuria și căldura care ne-au înconjurat în acea zi și care ne-au însoțit în toți acești zece ani. Acum avem patru copii minunați, iar mâine o vom boteza pe micuța Ines”, au mai transmis atunci Prințul Carl Philip și Prințesa Sofia.

