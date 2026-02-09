Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: „Înțelegere și înțelepciune îți doresc”

Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani, iar soția lui, Adela Popescu, i-a făcut o urare înduioșătoare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Pe 8 februarie, Radu Vâlcan și-a sărbătorit ziua de naștere. Prezentatorul TV a împlinit 49 de ani, iar soția lui, Adela Popescu, a transmis un mesaj emoționant. 

Adela Popescu, declarație pentru soțul ei

Pe Instagram, Adela Popescu a dezvăluit cum au petrecut de aniversarea soțului ei, Radu Vâlcan. Prezentatorul TV a fost sărbătorit în familie și a fost bucuros să fie înconjurat de persoanele dragi din viața lui. 

„Nu se putea să stăm acasă așa cum și-ar fi dorit sărbătoritul. Dar să plecăm la munte făceam prea mult pe drum, la mare era prea frig, iar la Șușani urmează oricum să mergem în vacanța copiilor.
Așa că am ales să mergem la 30 de minute de București într-o locație foarte frumoasă. Mâncare bună, iepurași, biserică muzeu, case foarte vechi dar recondiționate impecabil, restaurant cu mâncare tradițional românească ca la carte.
Dar așa cum eu cred că știu mai bine ce vrea sărbătoritul, așa au crezut și cei din familia noastră.
Și i-au făcut o surpriză numa’ bună de ținut minte.
Dar așa se întâmplă când ești iubit și apreciat.
La mulți ani, iubirea mea! Înțelegere și înțelepciune îți doresc. Ca să mă bucur și eu de ele.”

La rândul său, Radu Vâlcan a transmis un mesaj de recunoștință de ziua lui de naștere.

„Așa m-a prins 49. Cu capul într-o parte. Cu gânduri, cu frici, cu temeri. Toate, în cealaltă parte. Dar toate, cap la cap, mi-au dat cu plus. Copii minunați, de mămica lor nu mai zic. Nu vreau să mulțumesc, doar sunt recunoscător! Totuși, mulțumesc!”

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”, a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

Citește și:
Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: „A contat foarte mult'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
People
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
People
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
People
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
Mădălina Ghenea, mesaj important după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare: "Am ales să nu mai tac"
People
Mădălina Ghenea, mesaj important după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare: "Am ales să nu mai tac"
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: "Ai cea mai mândră soră din lume"
People
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: "Ai cea mai mândră soră din lume"
Cătălin Măruță, confesiuni după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV: "Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții..."
People
Cătălin Măruță, confesiuni după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV: "Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții..."
Libertatea
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
catine.ro
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: "A contat foarte mult"
Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: "A contat foarte mult"
People

Andreea Bălan a dezvăluit când anume a aflat că partenerul ei, Victor Cornea, are un copil dintr-o relație anterioară.

+ Mai multe
Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu familia sa: "Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață"
Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu familia sa: "Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață"
People

Britney Spears face noi mărturisiri despre relația complicată cu familia sa.

+ Mai multe
Corina Caragea, sinceră despre schimbările de la PRO TV: "Așadar, vă aștept"
Corina Caragea, sinceră despre schimbările de la PRO TV: "Așadar, vă aștept"
People

Corina Caragea a vorbit sincer despre ultimele schimbări de la PRO TV.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC