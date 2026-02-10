Cauza morții actriței Catherine O’Hara. Ce se arată în certificatul ei de deces

A fost dezvăluită cauza morții actriței Catherine O'Hara, care s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani.

Catherine O’Hara, actrița cunoscută în special pentru rolurile din Schitt’s Creek, Beetlejuice și Home Alone, a murit vineri, 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani. Vedeta s-a stins din viață la reședința ei din Los Angeles, după ce a fost spitalizată în acea dimineață din cauza unei boli. Paramedicii au fost chemați la domiciliul ei, iar agenția sa, Creative Artists Agency (CAA), a declarat că îndrăgita Catherine O’Hara a murit după ce s-a confruntat cu o „scurtă boală.”

Cauza morții actriței Catherine O’Hara

Catherine O’Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare, cauzată de cancerul rectal, conform certificatului de deces emis de Departamentul de Sănătate al comitatului Los Angeles, transmite publicația Deadline care citează TMZ. Tot în certificatul de deces se mai arată că actrița a fost incinerată. 

De-a lungul vieții, Catherine O’Hara s-a confruntat cu afecțiunea rară numită situs inversus, o condiție în care dispunerea organelor interne este o imagine în oglindă a anatomiei normale, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate (NIH).

Catherine O’Hara, o carieră care s-a întins pe parcursul a cinci decenii 

Catherine O’Hara s-a născut în Toronto în 1954. A fost a doua cea mai mică dintre șapte copii; tatăl ei lucra pentru Canadian Pacific Railway, iar mama ei era agentă imobiliară. Primul rol a fost cel al Fecioarei Maria într-un spectacol de teatru dedicat Nașterii Domnului. După ce a absolvit liceul, a fost chelneriță la Second City Theater din Toronto.

Catherine O’Hara a fost unul dintre membrii originali ai trupei de comedie SCTV (Second City Television), un show canadian de sketch-uri care a servit ca rampă de lansare pentru cei mai mulți dintre comedienii mari de astăzi. Acolo a lucrat cu Eugen Levy și alți artiști celebri, dezvoltându-și simțul comic și talentul pentru improvizație.

Succesul internațional a venit odată cu rolul Moira Rose în serialul de comedie Schitt’s Creek (2015–2020), pentru care a câștigat un premiu Emmy pentru interpretare și a fost nominalizată de mai multe ori.

În ultimii ani, Catherine O’Hara își reluase rolul Deliei Deetz în continuarea Beetlejuice, a lucrat pentru sezonul doi al serialului The Last of Us de pe HBO Max și pentru serialul de comedie The Studio. Pentru prestațiile din The Last of Us și The Studio a primit nominalizări la premiile Emmy pentru cea mai bună actriță invitată într-un serial dramatic și cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.

Catherine O’Hara a avut o carieră care s-a întins pe cinci decenii și a jucat în numeroase producții. Este recunoscută, în special, datorită faptului că a jucat-o pe Kate McCallister, mama personajului lui Macaulay Culkin, Kevin, în primele două filme Home Alone. De asemenea, a mai avut roluri în After Hours, Heartburn, The Life Before This, Penelope, Away We Go, Where the Wild Things Are, ACOD, The Right Kind of Wrong, Nightmare Before Christmas și nu numai. 

Catherine O’Hara a lăsat în urmă un soț, Bo Welch, designer de producție, cu care s-a căsătorit în 1992, și doi copii, Matthew și Luke.

Foto: Profimedia

