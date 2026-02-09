Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani

Delia și-a aniversat cei 44 de ani exact în locul în care se simte cel mai bine: pe scenă. Artista a urcat în fața a sute de spectatori și a oferit un concert energic chiar în ziua în care a împlinit o nouă vârstă. Deși seara a fost una plină de emoție și entuziasm, la final cântăreața a recunoscut că a rămas și cu un mic regret.

Delia a împlinit 44 de ani

Sâmbătă, 7 februarie, atmosfera a fost una festivă pentru Delia, care a fost înconjurată de susținerea publicului și de energia echipei sale. Membrii trupei au vrut să-i ofere o experiență fără griji, așa că s-au ocupat din timp de selecția pieselor pentru concert. Astfel, artista a putut să se concentreze exclusiv pe interpretare și pe conexiunea cu fanii.

Pe parcursul show-ului, Delia a inclus în program atât piese recente, mai puțin promovate, cât și hituri consacrate care au dominat clasamentele muzicale. Publicul a răspuns cu entuziasm, iar atmosfera a fost una caldă și plină de emoție.

Cadouri primite de la fani

Momentul aniversar a fost completat și de numeroase daruri oferite de admiratori. Printre ele, un obiect i-a atras în mod special atenția artistei: un flaut albastru, pe care l-a adăugat cu bucurie colecției sale personale.

După ce a ajuns acasă, Delia a ținut să transmită un mesaj de recunoștință celor care au fost alături de ea la concert, prin intermediul unei postări pe Instagram:

„A fost foarte frumos. Vă mulțumesc, vă mulțumesc! A fost super vibe și super atmosferă. Mai vreau!”, a spus cântăreața.

În același mesaj, artista a dezvăluit și singurul lucru care a umbrit ușor seara specială. Ea a mărturisit că ar fi vrut să interpreteze în fața publicului piesa „Rolul meu', însă aceasta nu s-a regăsit în programul pregătit de trupă pentru concertul aniversar:

„Mai vreau să fie ziua mea și mâine. Putem să mai facem o dată, vă rog? N-am apucat să cânt ‘Rolul meu’, pentru că playlist-ul l-a făcut trupa. A fost surpriza lor. Am cântat playlist-ul pe care l-au pregătit ei și nu a fost inclusă piesa aceasta sau, dacă a fost, nu știu de ce nu s-a cântat”, a transmis ea.

Delia, mesaj dur pentru cei care fac glume deplasate

Delia a decis să rupă tăcerea și să reacționeze dur în mediul online, după ce a fost ținta unor comentarii jignitoare și lipsite de orice urmă de bun-simț. Artista le-a transmis un mesaj clar celor care se ascund în spatele unor așa-zise glume, avertizând că nu va mai tolera astfel de derapaje și că este pregătită să apeleze inclusiv la autorități dacă situația se repetă.

Totul a pornit de la un videoclip publicat de cântăreață, în care aceasta apare cântând la nai. Deși postarea a strâns și numeroase reacții pozitive, nu au lipsit comentariile deplasate, unele trimise chiar în mesaje private, care au depășit limita ironiei nevinovate. Delia, cunoscută pentru pasiunea ei pentru instrumentele de suflat, studiate timp de 12 ani în cazul flautului, a explicat că trecerea la nai este un pas firesc pentru ea, însă glumele primite au fost departe de a fi acceptabile.

Sătulă de acest tip de reacții, artista a ales să vorbească deschis și fără menajamente despre subiect, exprimându-și indignarea într-un mesaj video.

