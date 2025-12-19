Delia, mesaj tranșant pentru cei care fac glume deplasate la adresa ei: „Dacă mai aud asta mă duc la poliție”

Delia a transmis un mesaj dur pentru cei care fac comentarii deplasate legate de instrumentele la care artista cântă.

Delia a decis să rupă tăcerea și să reacționeze dur în mediul online, după ce a fost ținta unor comentarii jignitoare și lipsite de orice urmă de bun-simț. Artista le-a transmis un mesaj clar celor care se ascund în spatele unor așa-zise glume, avertizând că nu va mai tolera astfel de derapaje și că este pregătită să apeleze inclusiv la autorități dacă situația se repetă.

Delia, mesaj dur pentru cei care fac glume deplasate

Totul a pornit de la un videoclip publicat de cântăreață, în care aceasta apare cântând la nai. Deși postarea a strâns și numeroase reacții pozitive, nu au lipsit comentariile deplasate, unele trimise chiar în mesaje private, care au depășit limita ironiei nevinovate. Delia, cunoscută pentru pasiunea ei pentru instrumentele de suflat, studiate timp de 12 ani în cazul flautului, a explicat că trecerea la nai este un pas firesc pentru ea, însă glumele primite au fost departe de a fi acceptabile.

Sătulă de acest tip de reacții, artista a ales să vorbească deschis și fără menajamente despre subiect, exprimându-și indignarea într-un mesaj video.

„Dacă mai se aude, dacă mai se face, în anul Domnului, când suntem mai puțin de sub o piatră, în grotă, dar și în grotă nu cred că se făceau glumele astea. Nu, astea sunt glume toxice de anii noștri. Deci, să revenim. Dacă mai aud o glumă: Aaa…cânți la flaut la… Deci dacă mai aud asta mă duc la poliție. La poliție. La poliție mă duc. Nu se poate. Nu, n-ai cum, n-ai cum. Bă, bă, n-ai cum. E un instrument, dă-l în mă-sa, nu trecem peste asta. Totul e despre…”

Delia a continuat, explicând că astfel de remarci nu au nimic amuzant și că, dincolo de ecran, ele pot avea un impact real și periculos, mai ales asupra copiilor sau adolescenților care studiază muzica.

„Dar să zicem, cântă la ce atârnă, cântă la gușă. Care, care-i gluma?! Unde-i gluma? Unde-am râs? Ce atârnă! Ha-ha. Dacă vi se pare că-i ceva amuzant, e amuzant pentru că le zic eu și-s eu amuzantă. Cântă la ce atârnă. Da, e funny că zic eu asta, dar nu-i funny.”

Artista a punctat că cei care lasă astfel de comentarii ar trebui să se gândească la propriile familii și la exemplul pe care îl oferă.

„Când scrii și un comentariu…nu ești funny! Te vede mă-ta, ta-tu, fi-ta. Poți să ai un copil care e la școală, un copil de 13 ani și studiază. Îl dai la clarinet, îl dai la oboi, îl dai la un instrument de suflat, la nai. O să-ți placă să facă cineva glume cu fi-ta de 12 ani, 13 ani, 14 ani? Nu contează, fi-tu. Suflă la cea târnă. Când vreau… Bolnavilor, nu, nu se poate. Gata!”

Delia, mesaj pentru cei care lansează muzică generată de AI

Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a exprimat recent îngrijorarea față de piesele muzicale generate de inteligența artificială, care ajung pe platformele de streaming fără a fi clar semnalizate.

Artista a folosit contul său de Instagram pentru a atrage atenția asupra faptului că ascultătorii trebuie să știe exact ce consumă și cine se află în spatele creației.

„AI este foarte drăguț și constructiv, să te bucuri de tehnologie, dar în momentul în care scrii o piesă, promptuiești o piesă, scrii două, trei cuvinte cheie și dai drumul la motoare și după aia urci piesa pe canal și nu zici nimic… Nu mi se pare frumos”, a explicat Delia pe Instagram Story.

Foto: Instagram

