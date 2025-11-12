Cristina Ștefan, mesaj emoționant pentru fiica ei, Delia, care a împlinit 12 ani: „Ești bucuria mea”

Cristina Ștefan a făcut o postare emoționantă pentru fiica ei, Delia, care a împlinit recent 12 ani.

Cristina Ștefan, mesaj pentru fiica ei

Pe Instagram, Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale, Delia, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 12 ani.

„12 ani de dragoste care au schimbat totul

Aveam 22 de ani când am devenit mamă.

Nu știam ce înseamnă să fii pregătit.

Dar am știut din prima clipă ce înseamnă iubirea.

Nu există manual pentru a fi mamă.

Nu există rețetă pentru a face totul perfect.

Dar există instinct, viață, curaj și o inimă care învață în fiecare zi.

Ai fost începutul unei vieți noi pentru mine — cea mai frumoasă versiune a mea s-a născut odată cu tine.

Ești bucuria mea, echilibrul meu, motivul pentru care vreau să fiu mai bună în fiecare zi.

La mulți ani, iubirea mea cea mare

Și la mulți ani și tatălui meu, născut în aceeași zi! Te iubim,

Mami, Tati, Domy.”

Cristina Ștefan, confesiuni despre viața de familie și relația cu soțul ei

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, Delia și Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Cristina Ștefan a vorbit acum ceva timp despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

Cristina Ștefan a mai precizat că spre deosebire de soțul ei, ea este cea cu o atitudine ușor fermă față de fiicele ei.

„Nu există părinte bun sau rău, dar de cele mai ori, chiar dacă nu par, eu sunt aia mai fermă în relația cu fetele. Denis le face toate poftele, dar ce vrei?! Suntem trei fete în casă și trebuie să ne înțeleagă, dar de cele mai multe ori eu sunt mai fermă cu ele. Tati e tati și mami e mami. Mami trebuie să le educe pe fete, să le ajute să devină femei mișto.”

De asemenea, Cristina Ștefan a mai spus care sunt principiile după care ar vrea să se ghideze fiicele ei în viața lor.

„Să se respecte. Termenul ăsta pentru ele e greu de digerat acum, dar să fie respectuoase, să se respecte, să fie niște fete îngrijite, frumoase, să fie bune. Lumea nu e bună, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și tu cum e lumea asta. Să fie bune, să fie respectuoase. Mai departe mai vedem fiecare, sunt personalități diferite, una e așa, una așa, dar partea asta cu respectul, cu iubirea, ele merg la biserică, suntem credincioși. Le induc niște principii destul de normale pentru noi cel puțin.”

