Cristina Ștefan, mesaj emoționant pentru fiica ei, Delia, care a împlinit 12 ani: „Ești bucuria mea”

Cristina Ștefan a sărbătorit-o pe fiica ei, Delia, care a împlinit 12 ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Cristina Ștefan și familia
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Cristina Ștefan a făcut o postare emoționantă pentru fiica ei, Delia, care a împlinit recent 12 ani.

Cristina Ștefan, mesaj pentru fiica ei

Pe Instagram, Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale, Delia, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 12 ani. 

„12 ani de dragoste care au schimbat totul
Aveam 22 de ani când am devenit mamă.
Nu știam ce înseamnă să fii pregătit.
Dar am știut din prima clipă ce înseamnă iubirea.
Nu există manual pentru a fi mamă.
Nu există rețetă pentru a face totul perfect.
Dar există instinct, viață, curaj și o inimă care învață în fiecare zi.
Ai fost începutul unei vieți noi pentru mine — cea mai frumoasă versiune a mea s-a născut odată cu tine.
Ești bucuria mea, echilibrul meu, motivul pentru care vreau să fiu mai bună în fiecare zi.
La mulți ani, iubirea mea cea mare
Și la mulți ani și tatălui meu, născut în aceeași zi!

Te iubim,
Mami, Tati, Domy.”

Cristina Ștefan, confesiuni despre viața de familie și relația cu soțul ei

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, Delia și Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Cristina Ștefan a vorbit acum ceva timp despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

Cristina Ștefan a mai precizat că spre deosebire de soțul ei, ea este cea cu o atitudine ușor fermă față de fiicele ei.

„Nu există părinte bun sau rău, dar de cele mai ori, chiar dacă nu par, eu sunt aia mai fermă în relația cu fetele. Denis le face toate poftele, dar ce vrei?! Suntem trei fete în casă și trebuie să ne înțeleagă, dar de cele mai multe ori eu sunt mai fermă cu ele. Tati e tati și mami e mami. Mami trebuie să le educe pe fete, să le ajute să devină femei mișto.”

De asemenea, Cristina Ștefan a mai spus care sunt principiile după care ar vrea să se ghideze fiicele ei în viața lor.

„Să se respecte. Termenul ăsta pentru ele e greu de digerat acum, dar să fie respectuoase, să se respecte, să fie niște fete îngrijite, frumoase, să fie bune. Lumea nu e bună, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și tu cum e lumea asta. Să fie bune, să fie respectuoase. Mai departe mai vedem fiecare, sunt personalități diferite, una e așa, una așa, dar partea asta cu respectul, cu iubirea, ele merg la biserică, suntem credincioși. Le induc niște principii destul de normale pentru noi cel puțin.” 

Citește și:
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: „Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: "Viața noastră este..."
People
Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: "Viața noastră este..."
Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express. Cât ar câștiga pentru 10 săptămâni de filmări
People
Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express. Cât ar câștiga pentru 10 săptămâni de filmări
Brittany Snow s-ar fi logodit cu fotograful Hunter Moreno la trei ani după divorțul de Tyler Stanaland
People
Brittany Snow s-ar fi logodit cu fotograful Hunter Moreno la trei ani după divorțul de Tyler Stanaland
Kylie Jenner răspunde zvonurilor despre despărțirea de Timothée Chalamet printr-un gest neașteptat
People
Kylie Jenner răspunde zvonurilor despre despărțirea de Timothée Chalamet printr-un gest neașteptat
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază: "Următorul pas în carieră"
People
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază: "Următorul pas în carieră"
Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord privind timpul pe care îl vor petrece cu copiii de Sărbători: "Nici anul acesta..."
People
Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord privind timpul pe care îl vor petrece cu copiii de Sărbători: "Nici anul acesta..."
Libertatea
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Paris Jackson, dezvăluiri sincere despre o problemă medicală apărută în urma consumului de droguri: "Mi-a distrus viața"
Paris Jackson, dezvăluiri sincere despre o problemă medicală apărută în urma consumului de droguri: "Mi-a distrus viața"
People

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, a mărturisit că s-a confruntat cu o problemă medicală la nivelul nasului cauzată de consumul de droguri și i-a sfătuit pe fani să nu repete greșelile ei.

+ Mai multe
Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Primele imagini de la eveniment
Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Primele imagini de la eveniment
People

Iulia Ionescu, cunoscuta prezentatoare a emisiunii iLikeIT de la PRO TV.

+ Mai multe
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: "Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre"
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: "Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre"
People

Karmen și Olga Barcari au fost copleșite de emoție după anunțul că părăsesc emisiunea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC