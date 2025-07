Anunțul făcut de Cristina și Denis Ștefan după 12 ani de căsnicie: „Am trecut prin etape grele…”

Cristina și Denis Ștefan au împlinit 12 ani de căsnicie. Cu ocazia asta, vedeta i-a transmis un mesaj plin de emoție soțului ei. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, pe Delia și pe Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Pe Instagram, Cristina Ștefan a făcut o postare specială cu ocazia împlinirii a 12 ani de căsnicie cu soțul ei, Denis Ștefan.

„12 ani de căsătorie. 12 ani de noi.

Pe 20 iulie 2013 am spus DA cu inima deschisă și cu încrederea că omul de lângă mine e cel cu care vreau să construiesc o viață. Și n-am greșit.

Din prima clipă, am știut că el e. Am simțit că acolo e locul meu — lângă un bărbat adevărat, care știe să iubească, să protejeze, să fie stâlp. Iar eu am avut curajul să mă arunc cu totul în povestea asta.

Am făcut o echipă. Am muncit mult, am trecut prin etape grele, ne-am ținut unul pe altul. Și am crescut o familie frumoasă, care ne dă sens și ne face mândri în fiecare zi.

Iar cea mai mare binecuvântare a iubirii noastre sunt fetele noastre, Delia și Dominique — care ne privesc și ne urmează exemplul.

Adevărul e că atunci când o femeie are alături bărbatul potrivit, nimic nu pare imposibil. De acolo vine forța, curajul, echilibrul.

Și da, iubirea rămâne cea mai frumoasă întâmplare a vieții mele.

Suntem aici. Împreună. Cu recunoștință pentru tot ce avem.

La mulți ani nouă”, a fost mesajul scris de Cristina Ștefan pe Instagram.