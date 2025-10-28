Delia atrage atenția asupra pieselor generate de AI și nemarcate: „Avem nevoie de o lege. Urci pe canal și nu zici nimic…”

Delia a transmis un mesaj important pe social media despre modul în care AI-ul schimbă industria muzicală și îi afectează pe artiștii dedicați.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Delia (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a exprimat recent îngrijorarea față de piesele muzicale generate de inteligența artificială, care ajung pe platformele de streaming fără a fi clar semnalizate.

Delia, mesaj pentru cei care lansează muzică generată de AI

Artista a folosit contul său de Instagram pentru a atrage atenția asupra faptului că ascultătorii trebuie să știe exact ce consumă și cine se află în spatele creației.

„AI este foarte drăguț și constructiv, să te bucuri de tehnologie, dar în momentul în care scrii o piesă, promptuiești o piesă, scrii două, trei cuvinte cheie și dai drumul la motoare și după aia urci piesa pe canal și nu zici nimic… Nu mi se pare frumos”, a explicat Delia pe Instagram Story.

Artista compară situația cu etichetarea alimentelor. Astfel, așa cum există legi care să oblige producătorii să menționeze proveniența, ar trebuie să existe și o lege pentru muzica creată cu AI:

Și aici mi se pare că avem nevoie de o lege care să spună, ca la mâncare: e organică, nu-i organică, de unde provine, ce mănânci. Ca să știi, ca la protecția consumatorului. ‘Bă, ce bag în mine, plastic sau cărniță? Astea sunt ouă reale? Adică așa trebuie să fie și muzica. Sunt convinsă că în viitor va fi un factor de autentificare care să-ți spună „asta ai făcut organic, asta nu-i organic, vedeți că-i sintetic.”

Delia recunoaște utilitatea AI-ului, însă insistă pe transparență:

„Știu că multora nu le pasă, cred că la marea majoritate nu le pasă ce ascultă. E frumos, nu contează dacă e făcut de o găină în coteț sau de Mozart. Nu-mi pasă, mă bucur de piesă, dar așa e normal să știți ce consumi.”

Ce schimbări poate aduce AI-ul în muzică

Delia avertizează că meseria de producător muzical se schimbă:

„Producătorii muzicali nu vor mai fi producători muzicali, vor fi prompt engineering, pentru că în asta se vor transforma ușor-ușor. Baza, organicul, mâna pe instrument, live-ul, omul, personalitatea, fața, faptul că e viu, n-o să poată fi înlocuite niciodată. AI învață atât de repede, învață lăutărie… știe atâtea piese lăutărești cântate de oameni, se simt diferit. Eu îmi dau seama în timbru că nu e un om care a cântat treaba asta, e un cumul de voci și timbre din ce a învățat el, din ce a auzit, din ce materiale a avut el.”

Artista subliniază că publicul trebuie să fie informat despre natura pieselor: „De asta trebuie să scrii: ăsta e un AI, generat de AI. Dar cred că cei care au deja câteva ‘piesulici’ virale pe social media, făcute total de AI… nu a tras nimeni voci, nu a produs nimeni muzică, s-au promptuit și s-au generat pe niște formule.”

În final, Delia a clarificat poziția ei:

„Nu sunt împotriva AI-ului, atâta timp cât este specificat. Cât este menționat: ‘Bă… canalul ăsta de muzică este despre… și cu AI. Piesa asta a fost făcută cu AI’. Asta… atât… îmi doresc.”

Citește și:
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer
People
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer
Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de sinceritatea copiilor. Cum i-au pus în dificultate în public: "Educatoarea a crezut că glumește"
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de sinceritatea copiilor. Cum i-au pus în dificultate în public: "Educatoarea a crezut că glumește"
Prințul William și Kate Middleton impun măsuri ferme în familia regală, pe fondul scandalurilor legate de Prințul Andrew
People
Prințul William și Kate Middleton impun măsuri ferme în familia regală, pe fondul scandalurilor legate de Prințul Andrew
Irina Fodor, în lacrimi la Asia Express 2025. Gestul care a emoționant-o pe prezentatoarea TV: "Vă mulțumesc!”
People
Irina Fodor, în lacrimi la Asia Express 2025. Gestul care a emoționant-o pe prezentatoarea TV: "Vă mulțumesc!”
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
People
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii
People
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
catine.ro
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
People

Cristina Cioran a vorbit despre relația din prezent cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei.

+ Mai multe
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
People

Katy Perry și Justin Trudeau ar fi "trădat" intenții ascunse în timpul apariției lor oficiale în calitate de cuplu.

+ Mai multe
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
People

Lili Sandu a dezvăluit dacă își dorește să se întoarcă în industria muzicală sau în actorie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC