Delia atrage atenția asupra pieselor generate de AI și nemarcate: „Avem nevoie de o lege. Urci pe canal și nu zici nimic…”

Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a exprimat recent îngrijorarea față de piesele muzicale generate de inteligența artificială, care ajung pe platformele de streaming fără a fi clar semnalizate.

Delia, mesaj pentru cei care lansează muzică generată de AI

Artista a folosit contul său de Instagram pentru a atrage atenția asupra faptului că ascultătorii trebuie să știe exact ce consumă și cine se află în spatele creației.

„AI este foarte drăguț și constructiv, să te bucuri de tehnologie, dar în momentul în care scrii o piesă, promptuiești o piesă, scrii două, trei cuvinte cheie și dai drumul la motoare și după aia urci piesa pe canal și nu zici nimic… Nu mi se pare frumos”, a explicat Delia pe Instagram Story.

Artista compară situația cu etichetarea alimentelor. Astfel, așa cum există legi care să oblige producătorii să menționeze proveniența, ar trebuie să existe și o lege pentru muzica creată cu AI:

„Și aici mi se pare că avem nevoie de o lege care să spună, ca la mâncare: e organică, nu-i organică, de unde provine, ce mănânci. Ca să știi, ca la protecția consumatorului. ‘Bă, ce bag în mine, plastic sau cărniță? Astea sunt ouă reale? Adică așa trebuie să fie și muzica. Sunt convinsă că în viitor va fi un factor de autentificare care să-ți spună „asta ai făcut organic, asta nu-i organic, vedeți că-i sintetic.”

Delia recunoaște utilitatea AI-ului, însă insistă pe transparență:

„Știu că multora nu le pasă, cred că la marea majoritate nu le pasă ce ascultă. E frumos, nu contează dacă e făcut de o găină în coteț sau de Mozart. Nu-mi pasă, mă bucur de piesă, dar așa e normal să știți ce consumi.”

Ce schimbări poate aduce AI-ul în muzică

Delia avertizează că meseria de producător muzical se schimbă:

„Producătorii muzicali nu vor mai fi producători muzicali, vor fi prompt engineering, pentru că în asta se vor transforma ușor-ușor. Baza, organicul, mâna pe instrument, live-ul, omul, personalitatea, fața, faptul că e viu, n-o să poată fi înlocuite niciodată. AI învață atât de repede, învață lăutărie… știe atâtea piese lăutărești cântate de oameni, se simt diferit. Eu îmi dau seama în timbru că nu e un om care a cântat treaba asta, e un cumul de voci și timbre din ce a învățat el, din ce a auzit, din ce materiale a avut el.”

Artista subliniază că publicul trebuie să fie informat despre natura pieselor: „De asta trebuie să scrii: ăsta e un AI, generat de AI. Dar cred că cei care au deja câteva ‘piesulici’ virale pe social media, făcute total de AI… nu a tras nimeni voci, nu a produs nimeni muzică, s-au promptuit și s-au generat pe niște formule.”

În final, Delia a clarificat poziția ei:

„Nu sunt împotriva AI-ului, atâta timp cât este specificat. Cât este menționat: ‘Bă… canalul ăsta de muzică este despre… și cu AI. Piesa asta a fost făcută cu AI’. Asta… atât… îmi doresc.”

Citește și:

Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro