Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: „Am această problemă de la 15 ani, adică e genetică”

Delia se numără printre artistele de succes din România, iar drept dovadă ne stau cariera ei muzicală impresionantă, precum și piesele care ajung hituri.

Delia, confesiuni despre problemele ei de sănătate

Delia este una dintre artistele cu cele mai mari comunități de fani pe rețelele de socializare și ține constant legătura cu aceștia. Artista vorbește deschis despre toate aspectele vieții sale personale și profesionale și nu este prima dată când face confesiuni despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Cântăreața a mărturisit că se confruntă cu miopia încă din adolescență și că în prezent are nevoie de o pereche nouă de ochelari.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi”, a spus Delia pe internet.

Artista a explicat că uneori întâmpină probleme atunci când privește de aproape prin intermediul telefonului. În timp ce ecranul îi oferă claritate, atunci când îl coboară, imaginea din jur devine neclară.

„E ciudat că văd prin telefon când vă filmez, văd de aproape, și când iau telefonul vă văd în ceață. Nu vă văd trăsăturile faciale”, a spus artista, în timp ce își filma prietenele.

Delia s-a arătat interesată de intervențiile cu laser destinate corectării miopiei, cerând sfatul fanilor cu privire la procedură și recuperare.

„Știe cineva, și-a făcut cineva operație cu laser pentru miopie? Cât durează recuperarea? Am înțeles că e ceva extrem de ușor, dar am auzit că miopia poate să revină. Eu am -3,25 la ambii ochi și am această problemă de la 15 ani, adică e genetică.”, a mărturisit Delia.

Delia, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Delia formează un cuplu cu Răzvan Munteanu. Cei doi s-au cunoscut în 2010, într-un club de karaoke cunoscut din Centrul Vechi al Bucureștiului. S-au căsătorit în anul 2012 și fac o echipă excelentă și pe plan profesional. Deși sunt discreți când vine vorba despre relația lor, cântăreața a mai făcut cu diverse ocazii declarații referitoare la căsnicia ei.

În cadrul unui interviu acordat recent, Delia a făcut public un detaliu surprinzător despre soțul ei. Artista a recunoscut, cu această ocazie, că are încredere totală în Răzvan Munteanu atunci când vine vorba de diverse investiții strategice, mai ales că partenerul ei are o implicare foarte mare în cariera ei.

„În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea business-ului”, a declarat Delia în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro.

Delia a vorbit acum ceva vreme cu Andra, într-un podcast realizat de aceasta din urmă, despre soțul ei, lucru pe care îl face rareori în contexte publice. Ca atare, se știu destul de puține lucruri despre cuplul pe care îl formează Delia și Răzvan Munteanu, cei doi abținându-se de la declarații despre viața lor personală în cea mai mare parte a timpului. Cu toate astea, artista și partenerul ei de viață au început să povestească mai multe, mai ales în cadrul aparițiilor în felurite podcast-uri în care au participat.

„El este familia mea, numeroasă, pentru că noi avem multe personalități. Este familia mea! A venit în viața mea fix când trebuia și ne-am ciocnit în momentul potrivit. Ca două roci puternice, ca două pietre tari. M-a ajutat, pentru că a simțit că poate să facă asta și eu am simțit că sunt în siguranță cu el, pentru că eram într-o perioadă așa, în care totul era o nebuloasă. Da, mi-am găsit stabilitatea. E bine ca echilibrul tău și stabilitatea să nu depindă în totalitate de nimeni și ajungi la asta prin tot felul de experiențe”, a declarat Delia în podcast-ul Andrei.

