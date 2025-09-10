Delia, declarații emoționante despre dorința de a avea un copil. Ce a dezvăluit artista la TV: „Mi-ar plăcea să am unul”

Delia a surprins cu noile sale declarații despre dorința de a avea un copil.

Delia și Răzvan Munteanu
În prima ediție a show-ului The Ticket, Delia a făcut o declarație surprinzătoare despre dorința ei de a deveni mamă. Artista face parte din juriul emisiunii de la Antena 1 alături de Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Mihai Bendeac și Micutzu.

Delia, declarații emoționante despre copii

În viața personală, Delia formează un cuplu cu Răzvan Munteanu. Cei doi s-au cunoscut în 2010, într-un club de karaoke cunoscut din Centrul Vechi al Bucureștiului. S-au căsătorit în anul 2012 și fac o echipă excelentă și pe plan profesional. Deși sunt discreți când vine vorba despre relația lor, cântăreața a mai făcut cu diverse ocazii declarații referitoare la căsnicia ei.

Delia a fost întrebată în repetate rânduri dacă are în plan să devină mamă sau de ce nu are un copil până în prezent. În 2023, artista a declarat că nu își dorește să își mărească familia, motiv pentru care internauții au criticat-o dur. Declarațiile sale au devenit virale pe internet, iar reacțiile și părerile nu au întârziat să apară.

În cadrul primei ediții a emisiunii „The Ticket”, Delia a fost impresionată de un moment susținut de un grup de copii. Artista a recunoscut că se gândește serios la posibilitatea de a avea un copil. 

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a spus Delia în emisiunea The Ticket.

Delia, declarații despre motivul pentru care nu vrea copii

În urmă cu mai mult timp, Delia povestea pe larg care sunt motivele pentru care nu își dorește să devină mamă, iar declarațiile ei creau atunci o controversă majoră pe rețelele de socializare, vedeta fiind dur criticată de fani.

Invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Delia a vorbit despre curiozitatea fanilor cu privire la decizia ei de a deveni sau nu mamă, mărturisind că ea a răspuns sincer la unele întrebări venite din partea acestora.

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: „Nu vreau să fac copii.” Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red. – în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a povestit Delia.

Artista a mărturisit că nu și-a schimbat părerea deoarece consideră că a avea un copil este o responsabilitate foarte mare.

„Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează. În continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii (n.red. – să nu devină părinți). Mi s-a spus că greșesc pentru că sunt un model și dacă eu zic să nu facă copii, oamenii chiar n-o să mai facă și o să fim mai puțini. Cum ar fi să fie așa? N-am zis niciodată asta, faceți”, a mai spus ea.

Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

Foto: Instagram

