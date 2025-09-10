În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

O prezență activă pe rețelele de socializare, Daciana Sârbu și-a surprins fanii cu un mesaj cu subînțeles cu privire la valul de comentarii legate de noua prezență masculină din viața ei.

Ea a distribuit un mesaj pe Instagram prin care dă de înțeles că în prezent este fericită și că nu se justifică în viața celorlalți pentru ce trăiește.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, este postarea distribuită de Daciana Sârbu, pe Instagram.

Daciana Sârbu, despre viața după divorț

Căsătoriți timp de 19 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au format unul dintre cele mai vizibile cupluri din politica românească, crescând împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei – fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. După o perioadă în care au fost văzuți separat la diverse evenimente, cei doi au confirmat oficial divorțul în primăvara anului 2025.

Despre cum a depășit despărțirea și cum și-a păstrat echilibrul, Daciana Sârbu a explicat în podcastul Shero al Alessandrei Stoicescu:

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că a fost o etapă care s-a încheiat și că nu e eșecul vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit. Și nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape și profesionale, și personale, toată viața te duci pe tine și atât. Și ar fi preferabil să fii bine cât poți, iar atunci când nu ești bine într-un context, într-o relație, într-o căsnicie, să faci ceva să oprești, pentru că acel ‘nu mi-e bine’ la un moment dat se vede din toate punctele de vedere și sunt situații în care ajungi să te și îmbolnăvești. (…) Da, e această presiune, care de fapt, real, când ești tu cu tine nu contează. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine.”

Cum a gestionat divorțul

Daciana Sârbu a mai dezvăluit că a reușit să gestioneze separarea cu discreție. Deși totul a fost în atenția publică, a așteptat o perioadă să se liniștească lucrurile. Tot ea mai spune că în căsnicia cu Victor Ponta nu au existat situații excepționale care să ducă la divorț.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii şi cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre.”

Întrebată despre reacția copiilor lor, Daciana a explicat că relația cu fetele nu a fost afectată:

„Nu s-a schimbat viața, din fericire suntem norocoase că nu suntem în situaţia în care să avem vreun război, să fim în conflict, să ne urâm… Maria (n. red. fetița adoptată) petrece la fel de mult timp cu noi, se bucură de momentele în care e doar cu el mai mult acum şi l-a câștigat pentru ea pentru o perioadă mai lungă.”

