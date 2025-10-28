Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: „E foarte multă muncă”

Lili Sandu a dezvăluit dacă își dorește să se întoarcă în industria muzicală sau în actorie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lili Sandu (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Lili Sandu a vorbit recent despre posibilitatea de a reveni la cariera din muzică sau din actorie. 

Lili Sandu, despre revenirea în industria muzicală sau actorie

Poate că nu mulți își mai amintesc faptul că Lili Sandu a absolvit „Școala Vedetelor”, celebrul show în care și-au făcut apariția mai multe nume cunoscute astăzi, cum ar fi Adi Despot, Călin Goia, Kristina Cepraga și Nadine Emilie Voindrouh. După, ea a format o trupă împreună cu Ileana Lazariuc. Ulterior, Lili Sandu s-a orientat către o carieră solo, iar în 2009 a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a-și consolida cariera ca actriță. Înainte de a părăsi România, ea a jucat într-o serie de telenovele românești, printre care „Numai iubirea”, „Păcatele Evei” și „Doctori de mame.” 

În cadrul unui interviu oferit recent, Lili Sandu a făcut mărturisiri despre actorie și muzică, două industrii în care a activat în trecut, și despre eventuala posiblitate de a se întoarce la ele. 

„Nu, mă rezum la prezentatoare de trei ani. Nu aș mai avea timp! Înseamnă că ar trebui să renunț la familia pe care o am acasă. De aici, să merg pe un alt platou, să filmez altceva… ar fi foarte dificil! Nu știu dacă am renunțat la muzică și la actorie. Știi ce se întâmplă? Că în viață întâlnești tot felul de situații… E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul și în cazul meu acum este televiziunea. Cel mai frumos tren din viața mea! Acum nu știu ce o să fie peste câțiva ani. Dacă voi avea șansa să joc într-un film sau să mă reîntorc la cântat, probabil că o voi face. Oamenii își imaginează că noi suntem la televizor de luni până vineri… „Mamă, ce viață mișto”! Da, e o viață frumoasă, dar e foarte multă muncă. Să faci o emisiune live implică mult mai multă muncă decât dacă ai face o emisiune pe care ai putea să o filmezi. Filmezi o lună, două, trei, după care ai șase luni libere în care poți să faci ce vrei. Aici ești nonstop!

Se întâmplă să nu fii în cea mai bună stare a ta, se întâmplă copilul tău să fie pe masa de operație, se întâmplă ca tu să fii bolnav, dar ești aici și trebuie să-i faci pe oameni să zâmbească și să-i faci să intre în povestea ta. Pe ei nu-i interesează ce se întâmplă în viața ta. Și așa e și normal, că nu vin acum… Noi ne mai plângem câteodată, că noi suntem reali. Adică mai apar aici și zic: «Băi, n-am dormit bine, că m-a ținut Thomas, n-am putut să dorm» sau «Thomas e bolnăvior» sau… Că e un show live și face parte și din viața noastră, adică noi ne aducem aportul și cu asta. Și cred că asta le place și oamenilor, să vadă că noi suntem chiar oameni normali ca ei. Dar, revenind la asta, nu ai timp să faci foarte multe lucruri. Adică e foarte mult de muncă”, a spus Lili Sandu pentru libertatea.ro.

Lili Sandu, despre viața în SUA

Deși părea că are o carieră solidă și o viață lipsită de griji, Lili Sandusimțea nevoia să se îndepărteze de tot ceea ce o lega de showbizul autohton.

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: ‘Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind”, a mărturisit ea pentru revista VIVA!

Decizia a venit pe fondul unei suferințe personale majore, pierderea tatălui ei.

„S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt”, a povestit Lili Sandu. În cei șapte ani petrecuți în State, ea nu a urmat cursuri de actorie, așa cum mulți ar fi presupus, ci a căutat liniște și reconectare cu sine.

Citește și:
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: „Ce binecuvântare…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
People
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
People
Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
People
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
People
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
Meghan Markle, imagini emoționante cu cei doi copii. Prințul Archie și Prințesa Lilibet au cules dovleci pentru Halloween
People
Meghan Markle, imagini emoționante cu cei doi copii. Prințul Archie și Prințesa Lilibet au cules dovleci pentru Halloween
"Desafio: Aventura", show-ul de la PRO TV, intră în linie dreaptă! Cine sunt cei 8 concurenți din echipa Norocoșii
People
"Desafio: Aventura", show-ul de la PRO TV, intră în linie dreaptă! Cine sunt cei 8 concurenți din echipa Norocoșii
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
Deși Antim a făcut deliciul publicului, toată lumea a admirat-o pe micuța Aheea, la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Mulți i-au lăudat ținuta, iar despre pantofii ei încă se vorbește! Cât costă încălțămintea fetiței, creație a unui mare brand
Deși Antim a făcut deliciul publicului, toată lumea a admirat-o pe micuța Aheea, la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Mulți i-au lăudat ținuta, iar despre pantofii ei încă se vorbește! Cât costă încălțămintea fetiței, creație a unui mare brand
catine.ro
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Mai multe din people
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut: "Îmi pare foarte rău pentru asta..."
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut: "Îmi pare foarte rău pentru asta..."
People

Mădălina Ghenea a oferit explicații cu privire la absența ei din mediul online, pe fondul unei răceli severe și a unui proces în instanță.

+ Mai multe
Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor
Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor
People

La câteva luni de la despărțire, Megan Fox și Machine Gun Kelly ar fi decis să își mai acorde o șansă.

+ Mai multe
Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: "Distracție..."
Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: "Distracție..."
People

Nadia Comăneci a avut parte de o zi relaxantă alături de fiul ei, Dylan, și partenera lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC