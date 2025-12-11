EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: „În fiecare an e cu telefoanele”

Delia a fost una dintre vedetele serii la ELLE Style Awards 2025, unde a primit distincția Music Icon, un premiu care confirmă statutul ei de artistă completă în industria muzicală. Cântăreața a strălucit la propriu și la figurat, atrăgând toate privirile și oferind totodată un interviu savuros pentru ELLE România.

Delia, despre participarea la un reality show

Prezentă deja în mai multe producții Antena 1, The Ticket și X Factor, Delia a fost întrebată dacă ar accepta să participe și la un reality show. Vedeta spune că discuții există în fiecare an, însă programul încărcat o face reticentă la o astfel de implicare majoră. Nu s-ar aventura singură în proiect, ci doar cu sprijinul soțului ei, Răzvan Munteanu, care ar trebui mai întâi convins să i se alăture.

„Mona Segall în fiecare an e acolo cu telefoanele și încearcă. Și sunt da… dar trebuie să mă rup de undeva, ori dintr-o plecare, ori dintr-un proiect și nu știu dacă sunt pregătită. Și trebuie să îl conving pe Răzvan, fără el nu. Pe el m-aș baza cel mai tare. El trebuie convins, cu el trebuie dusă munca de lămurire.”, ne-a dezvăluit Delia.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Înainte de a vorbi despre noua ei piesă, artista a explicat că muzica va rămâne principalul ei spațiu de exprimare, iar proiectele din perioada următoare sunt construite în jurul dorinței de a aduce publicului o versiune cât mai autentică a ei. Noua melodie, „Du-mă la munte”, se leagă profund de valorile și pasiunile ei din afara scenei și anticipează direcția albumului ce urmează.

„Este despre ce simt și când nu merg pe munte. Când simt lipsa acestei activități, despre natură. Este despre ce îmi place mie să fac. Viața mea, altceva decât profesie, altceva decât cântat, scenă. Nu e singura mea piesă despre asta din albumul meu, care se numește Nomad și care va apărea anul viitor cred. Mai am acolo niște surprize.”, a mai spus ea.

Recent, artista a folosit contul său de Instagram pentru a atrage atenția asupra faptului că ascultătorii trebuie să știe exact ce consumă și cine se află în spatele creației.

„AI este foarte drăguț și constructiv, să te bucuri de tehnologie, dar în momentul în care scrii o piesă, promptuiești o piesă, scrii două, trei cuvinte cheie și dai drumul la motoare și după aia urci piesa pe canal și nu zici nimic… Nu mi se pare frumos”, a explicat Delia pe Instagram Story.

Artista compară situația cu etichetarea alimentelor. Astfel, așa cum există legi care să oblige producătorii să menționeze proveniența, ar trebuie să existe și o lege pentru muzica creată cu AI:

„Și aici mi se pare că avem nevoie de o lege care să spună, ca la mâncare: e organică, nu-i organică, de unde provine, ce mănânci. Ca să știi, ca la protecția consumatorului. ‘Bă, ce bag în mine, plastic sau cărniță? Astea sunt ouă reale?’ Adică așa trebuie să fie și muzica. Sunt convinsă că în viitor va fi un factor de autentificare care să-ți spună ‘asta ai făcut organic, asta nu-i organic, vedeți că-i sintetic.'”

Foto: Dan Borzan

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro