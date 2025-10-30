Fashion Talks: Domnica și Roxana, despre perechea ideală de jeans

Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc discută, în cadrul seriei Fashion Talks, despre principalele aspecte pe care trebuie să le bifeze o pereche de jeans pentru a face parte din garderoba noastră.

Homepage  / Video / Alte clipuri
  . Actualizat 03.11.2025, 13:51,  de  ELLE
Fashion Talks: Domnica și Roxana, despre perechea ideală de jeans

Cel mai nou episod din seria Fashion Talks este dedicat denimului, pentru că se regăsește, negreșit, în dulapul fiecăruia dintre noi. Așadar, ne-am propus să explorăm universul croielilor și texturilor care definesc perechea ideală de jeanși, de la siluete sculptate până la linii fluide, de la albastrul autentic la nuanțe reinterpretate. Iar pentru a exemplifica recomandările, Domnica și Roxana au ales din magazinul Calvin Klein clasicele modele de jeans, pe care le consideră potrivite în orice context.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Domnica Mărgescu, Fashion Director ELLE, ne povestește despre cele 30 de perechi de jeanși pe care le-a strâns de-a lungul timpului, și pe care încă le poartă, dar și despre lucrurile pe care le urmărește atunci când își achiziționează o pereche nouă: „Mie trebuie să-mi placă forma jeanșilor, să mi se pară cool, îmi place să curgă jeanșii. Dar recomand, atunci când vă alegeți o pereche de jeanși, să stați cel puțin o oră, să faceți turul magazinului, să vă luați multe perechi în cabinele de probă și să probați până vă vine una bine.'

Roxana Voloșeniuc, Redactor-șef ELLE, completează ideea Domnicăi: „Eu cred că jeanșii ideali sunt cei în care te simți confortabil. Și mai cred că jeansul nu minte niciodată, trebuie să fii sincer cu tine în cabina de probă, să nu te gândești că o să-ți vină peste trei luni, când o să mai slăbești. În momentul în care îi pui pe tine, trebuie să te simți bine în ei.'

În ceea ce privește styling-ul unei perechi de jeanși, Roxana mizează pe un look simplu, dar cu un twist, astfel încât rezultatul să nu fie unul prea casual. „Mi se pare mult mai ușor să asortezi jeanșii cu cămașă, decât cu tricou. Pentru că dacă asortezi jeanșii cu tricou, trebuie să-ți faci un styling mult mai elaborat, ca să nu fie prea casual. Pentru cei care nu sunt foarte inițiați în modă, mi se pare o rețetă foarte ușoară. Te poți duce așa oriunde. Îți pui și un kitten heel și chiar ai transformat complet ținuta.”

Domnica, în schimb, consideră că un outfit format dintr-o pereche potrivită de jeans și un tricou alb dintr-un material calitativ, este un look timeless, care poate avantaja orice persoană. „Pentru mine nu există prea casual. Contează foarte mult piesele pe care le alegi.”

Urmărește episodul complet din Fashion Talks și descoperă care sunt cele mai utile sfaturi de shopping, dar și recomandările de styling pentru perechea de jeans, în funcție de caracteristicile acesteia.

Puteți găsi produsele Calvin Klein prezentate în episodul video în magazinele Calvin Klein din București Mall Vitan, Băneasa Shopping City, ParkLake Shopping Center, Palas Mall Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj-Napoca, City Park Mall Constanța și Promenda Craiova.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
Video
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Video
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Tendințe modă: Noile drapaje
Video
Tendințe modă: Noile drapaje
Este oficial: Netflix reînnoiește serialul "Wednesday" cu sezonul 3
Video
Este oficial: Netflix reînnoiește serialul "Wednesday" cu sezonul 3
Zodiile care îți oferă mereu cele mai bune sfaturi
Video
Zodiile care îți oferă mereu cele mai bune sfaturi
Roxana Voloșeniuc, interviu exclusiv la Madrid cu Jennifer Lopez. Artista va concerta la București pe 27 iulie
Video
Roxana Voloșeniuc, interviu exclusiv la Madrid cu Jennifer Lopez. Artista va concerta la București pe 27 iulie
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Ce a rugat-o fiica pe Saveta Bogdan să nu facă pe stradă, imediat după ce artista a ajuns în SUA: „Suntem priviți ca niște mincinoși”
Ce a rugat-o fiica pe Saveta Bogdan să nu facă pe stradă, imediat după ce artista a ajuns în SUA: „Suntem priviți ca niște mincinoși”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Jacob Elordi s-a despărțit definitiv de Olivia Jade, dar a înlocuit-o cu „dublura” sa. Cum arată modelul cu care s-a întâlnit
Jacob Elordi s-a despărțit definitiv de Olivia Jade, dar a înlocuit-o cu „dublura” sa. Cum arată modelul cu care s-a întâlnit
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Mai multe din video
EXCLUSIV: Alexia Eram, detalii despre noul său brand de haine și planurile de vară: "Cu siguranță o să plec undeva"
EXCLUSIV: Alexia Eram, detalii despre noul său brand de haine și planurile de vară: "Cu siguranță o să plec undeva"
Video

Alexia Eram a dezvăluit noi detalii despre lansarea recentă a brand-ului său de haine.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Cristina și Denis Ștefan, vacanță de cuplu la Roma. Ce planuri au cei doi și unde vor pleca cu fetițele
EXCLUSIV: Cristina și Denis Ștefan, vacanță de cuplu la Roma. Ce planuri au cei doi și unde vor pleca cu fetițele
Video

Cristina Ștefan a dezvăluit ce planuri de călătorie are vara aceasta.

+ Mai multe
Leonie loves NISSA
Leonie loves NISSA
Video

Un brand de familie, construit pe valori solide și o viziune clară: eleganță, calitate și independență în procesul creativ, face prin colaborarea cu Leonie Hanne pași siguri în ascensiunea de neoprit a esteticii NISSA la nivel internațional.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC