Fashion Talks: Domnica și Roxana, despre perechea ideală de jeans

Cel mai nou episod din seria Fashion Talks este dedicat denimului, pentru că se regăsește, negreșit, în dulapul fiecăruia dintre noi. Așadar, ne-am propus să explorăm universul croielilor și texturilor care definesc perechea ideală de jeanși, de la siluete sculptate până la linii fluide, de la albastrul autentic la nuanțe reinterpretate. Iar pentru a exemplifica recomandările, Domnica și Roxana au ales din magazinul Calvin Klein clasicele modele de jeans, pe care le consideră potrivite în orice context.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Domnica Mărgescu, Fashion Director ELLE, ne povestește despre cele 30 de perechi de jeanși pe care le-a strâns de-a lungul timpului, și pe care încă le poartă, dar și despre lucrurile pe care le urmărește atunci când își achiziționează o pereche nouă: „Mie trebuie să-mi placă forma jeanșilor, să mi se pară cool, îmi place să curgă jeanșii. Dar recomand, atunci când vă alegeți o pereche de jeanși, să stați cel puțin o oră, să faceți turul magazinului, să vă luați multe perechi în cabinele de probă și să probați până vă vine una bine.'

Roxana Voloșeniuc, Redactor-șef ELLE, completează ideea Domnicăi: „Eu cred că jeanșii ideali sunt cei în care te simți confortabil. Și mai cred că jeansul nu minte niciodată, trebuie să fii sincer cu tine în cabina de probă, să nu te gândești că o să-ți vină peste trei luni, când o să mai slăbești. În momentul în care îi pui pe tine, trebuie să te simți bine în ei.'

În ceea ce privește styling-ul unei perechi de jeanși, Roxana mizează pe un look simplu, dar cu un twist, astfel încât rezultatul să nu fie unul prea casual. „Mi se pare mult mai ușor să asortezi jeanșii cu cămașă, decât cu tricou. Pentru că dacă asortezi jeanșii cu tricou, trebuie să-ți faci un styling mult mai elaborat, ca să nu fie prea casual. Pentru cei care nu sunt foarte inițiați în modă, mi se pare o rețetă foarte ușoară. Te poți duce așa oriunde. Îți pui și un kitten heel și chiar ai transformat complet ținuta.”

Domnica, în schimb, consideră că un outfit format dintr-o pereche potrivită de jeans și un tricou alb dintr-un material calitativ, este un look timeless, care poate avantaja orice persoană. „Pentru mine nu există prea casual. Contează foarte mult piesele pe care le alegi.”

Urmărește episodul complet din Fashion Talks și descoperă care sunt cele mai utile sfaturi de shopping, dar și recomandările de styling pentru perechea de jeans, în funcție de caracteristicile acesteia.

Puteți găsi produsele Calvin Klein prezentate în episodul video în magazinele Calvin Klein din București Mall Vitan, Băneasa Shopping City, ParkLake Shopping Center, Palas Mall Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj-Napoca, City Park Mall Constanța și Promenda Craiova.

