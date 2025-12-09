Te vor face să suferi! Zodiile care nu sunt sincere cu sentimentele lor

Dacă te-ai îndrăgostit de una dintre aceste zodii, ar trebui să știi că relațiile cu ele sunt sortite eșecului.

Te vor face să suferi! Zodiile care nu sunt sincere cu sentimentele lor

Relațiile cu unele zodii nu vor ajunge prea departe și este bine să cunoști acest lucru din timp pentru a nu avea prea multe așteptări. 

Taur

Chiar dacă îți vor spune că sunt îndrăgostiți de tine și că sentimentele lor sunt reale, nu ar trebui să îi crezi pe cuvânt pe Tauri. Încep să se apropie de cineva imediat cum li se oferă puțină atenție și validare. Nu pot menține și construi o relație stabilă pentru că nu sunt sinceri cu ei înșiși și nici cu cei din jurul lor. 

Balanță

Balanțele mai au răni nevindecate din trecutul lor sentimental și din cauza asta nu se pot implica în totalitate într-o relație. Încă se mai gândesc la foste relații, la amintirile cu alți parteneri, la greșelile pe care le-au făcut și care au dus, în final, la despărțire. Nu au depășit unele momente și nici nu și-au acordat timpul necesar pentru a-și procesa durerea, motiv pentru care nici nu poți avea un angajament stabil cu ele.

Săgetător

O lungă perioadă, nativii Săgetător au avut relații scurte și care nu au fost duse mai departe până în punctul unui angajament serios. Și nu pentru că nu și-ar dori să facă și acest pas la un moment dat, ci pentru că mereu au avut impresia că nu se simt pregătiți. Ei consideră că încă mai au nevoie să experimenteze din punct de vedere amoros, să se lase purtați de emoțiile de pe moment și să flirteze atunci când vor să o facă, fără să se justifice în fața nimănui.

Vărsător

Cu nativii Vărsător este într-adevăr dificil să ai o relație serioasă și bazată pe un angajament pe termen lung. Chiar atunci când lucrurile încep să se contureze și legătura dintre voi să devină tot mai strânsă, ei vor dispărea din senin, fără să ofere prea multe explicații și nici să nu le pară rău pentru felul în care au acționat. Nu își asumă faptul că nu vor să continue o relație cu cineva, fie pentru că nu consideră că se potrivesc sau că planurile lor de viitor sunt diferite.

