Cele 3 zodii care vorbesc fără rețineri despre problemele lor financiare

Zodiile de mai jos abordează cu deschidere și sinceritate situația banilor din viața lor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 3 zodii care vorbesc fără rețineri despre problemele lor financiare

Aceste zodii au învățat în timp să fie deschise când vine vorba de eventuale greutăți financiare cu care se confruntă. 

Gemeni

Gemenii au întâmpinat momente în care proiectele lor profesionale nu mai mergeau la fel de bine și nici nu stăteau extraordinar la capitolul economii. Cu toate că încearcă să fie chibzuiți, tot nu reușesc să stea departe de cheltuielile inutile și nici nu evită împrumuturile. Dar, au fost și momente în care au avut parte de câștiguri mari și au reușit să își stabilească un stil de viață potrivit nevoilor lor. Cert este că, indiferent de starea lor financiară, mereu au vorbit deschis despre ea, fără să se ascundă.

Balanță

Balanțele vorbesc cu o foarte mare relaxare despre bani și starea lor financiară. În viața lor, au trecut prin multe situații de criză, în care trebuiau să fie extrem de calculați cu veniturile lor și orice fel de cheltuială. Au dificultăți când vine vorba de a face economii pentru că mai tot timpul se lasă influențate de diverse achiziții care se dovedesc în final a fi inutile. Însă au încercat mereu să fie sincere cu ele și să nu se lase copleșite de problemele lor cu banii. 

Săgetător

În cercul lor de persoane apropiate, nativii Săgetător au tratat mereu cu deschidere subiectul banilor. Nu s-au ferit niciodată să recunoască faptul că au trecut prin anumite dificultăți de ordin financiar și că au fost momente în care nu au putut să își achite datoriile. Consideră că acest subiect nu este unul tabu și nu au nicio rușine în a discuta cu prietenii lor despre aceste aspecte. Întotdeauna și-au păstrat optimismul că vor găsi o variantă prin care să depășească momentele grele financiare.

Citește și:
Cele 4 zodii care luptă pentru relația lor atunci când sunt în pragul despărțirii

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Horoscopul lunii septembrie 2025: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii septembrie 2025: previziuni complete
Zodiile care îți vor fi alături după o despărțire dureroasă
Astrologie
Zodiile care îți vor fi alături după o despărțire dureroasă
Zodiile care nu pot trece ușor peste o dezamăgire
Astrologie
Zodiile care nu pot trece ușor peste o dezamăgire
Top 4 zodii care sunt lipsite de empatie
Astrologie
Top 4 zodii care sunt lipsite de empatie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 25-31 august 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 25-31 august 2025
Cele 3 zodii cărora nu le place să petreacă mult timp pe telefon
Astrologie
Cele 3 zodii cărora nu le place să petreacă mult timp pe telefon
Libertatea
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
La ce facultate a intrat băiatul Sandei Ladoși. „Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Noi toți venim cu o misiune”
La ce facultate a intrat băiatul Sandei Ladoși. „Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Noi toți venim cu o misiune”
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Mai multe din astrologie
5 zodii care vor face cu bucurie sacrificii pentru cei dragi
5 zodii care vor face cu bucurie sacrificii pentru cei dragi
Astrologie

Acestea sunt semnele zodiacale cele mai devotate și dispuse la sacrificiu.

+ Mai multe
3 zodii care înclină să aibă un stil de atașament evitant
3 zodii care înclină să aibă un stil de atașament evitant
Astrologie

Zodiile de mai jos au un atașament evitant și nu vor să mai retrăiască experiențele amoroase răscolitoare din trecut.

+ Mai multe
Zodiile care se supără atunci când nu primesc atenție din partea partenerului de cuplu
Zodiile care se supără atunci când nu primesc atenție din partea partenerului de cuplu
Astrologie

Zodiile de mai jos nu acceptă ideea ca partenerul de cuplu să nu le ofere suficientă atenție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC