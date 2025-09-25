Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE

Leoo Dumitru, creator de conținut notoriu în zona culinară din peisajul autohton, și, totodată, următorul invitat al seriei de interviuri Madrí Excepcional x ELLE, ne-a povestit despre parcursul lui în social media, experiența unică și provocatoare în antreprenoriat, dar și proiectele personale care îl entuziasmează în prezent.

L-am întrebat pe Leoo dacă își mai amintește care a fost prima rețetă pe care a postat-o în social media, având în vedere că tipul de conținut pe care îl realiza la vremea respectivă nu avea o direcție anume.

„Era o omletă într-o lipie, pusă cu niște cașcaval, cu niște șuncă, ceva super simplu, practic ceea ce m-a consacrat, rețetele astea foarte simple, basic. Rețeta aia a făcut 200.000 de vizualizări când aveam 3000 de urmăritori. Pentru mine era wow tot ceea ce se întâmpla atunci. Și, cu siguranță, a fost un boost de încredere.”

Cu ajutorul succesului din mediul online, anul trecut, Leoo a făcut pasul și spre antreprenoriat. Apio a devenit rapid un cool spot in town, un bistro căruia mulți i-au trecut pragul nu doar pentru că servește brunch pe tot parcursul zilei, ci și pentru că admirau activitatea lui Leoo din social media. Pentru el, însă, începutul în lumea antreprenoriatului nu a fost lipsit de provocări. Odată cu deschiderea restaurantului, Leoo s-a confruntat și cu dificultăți neașteptate, de la presiunea gestionării unei echipe și a unui business în continuă mișcare, până la responsabilitatea constantă de a menține standardele ridicate.

„Tot ce ține de HORECA este un domeniu extraordinar de greu, la care mulți oameni nu se gândesc. Zic: „Ce mare lucru? Învârți o clătită, faci o cafea.' În primul rând, ai o responsabilitate foarte mare. Trebuie să menții de fiecare dată o anumită calitate, să nu dezamăgești oamenii, pentru că ei vin cu anumite așteptări. Pe lângă faptul că, în general, mergi cu niște așteptări la un restaurant, mai veneau și la localul meu, unde deja aveau niște așteptări din ceea ce vedeau online, din ceea ce transmiteam, și cumva era cu atât mai greu să mențin toate lucrurile astea. Și pentru că e un domeniu atât de greu, iar colaborarea noastră nu a funcționat – pentru că fiecare mai avea câte un side-business, ne era foarte greu să ne focusăm pe restaurant – eu m-am retras după jumătate de an. M-am și aruncat la un proiect destul de mare, destul de îndrăzneț, am mers într-o zonă de Nord a Bucureștiului unde oamenii deja vin cu niște pretenții.”, povestește Leoo.

În fiecare interviu din această serie, ne place să strecurăm o întrebare specială, pe care o adresăm cu multă curiozitate tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, dar și un mod prin care descoperim o altă fațetă a personalității lor. De această dată, însă, am vrut să aflăm în ce loc special ar deschide Leoo o bere Madrí Excepcional: „O destinație foarte dragă mie și foarte aproape de sufletul meu este Bali. Și uite, mi-ar plăcea foarte mult în timp ce mă uit la surferi, când ascult valurile oceanului, să beau o bere Madrí Excepcional.”

Află toate subiectele despre care am vorbit cu Leoo – inclusiv despre noul podcast pe care îl găzduiește – pe canalul de YouTube ELLE România.

