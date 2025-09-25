Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE

Leoo Dumitru este unul dintre cei mai vizibili food influenceri din România, cu o comunitate de peste un milion de urmăritori pe toate platformele sociale, cunoscut pentru rețetele sale simple, prezentate într-un stil natural și relaxat.

Homepage  / Video / Alte clipuri
  de  Denisa Coman
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE

Leoo Dumitru, creator de conținut notoriu în zona culinară din peisajul autohton, și, totodată, următorul invitat al seriei de interviuri Madrí Excepcional x ELLE, ne-a povestit despre parcursul lui în social media, experiența unică și provocatoare în antreprenoriat, dar și proiectele personale care îl entuziasmează în prezent.

L-am întrebat pe Leoo dacă își mai amintește care a fost prima rețetă pe care a postat-o în social media, având în vedere că tipul de conținut pe care îl realiza la vremea respectivă nu avea o direcție anume.

„Era o omletă într-o lipie, pusă cu niște cașcaval, cu niște șuncă, ceva super simplu, practic ceea ce m-a consacrat, rețetele astea foarte simple, basic. Rețeta aia a făcut 200.000 de vizualizări când aveam 3000 de urmăritori. Pentru mine era wow tot ceea ce se întâmpla atunci. Și, cu siguranță, a fost un boost de încredere.”

CONȚINUT VIDEO ELLE

Cu ajutorul succesului din mediul online, anul trecut, Leoo a făcut pasul și spre antreprenoriat. Apio a devenit rapid un cool spot in town, un bistro căruia mulți i-au trecut pragul nu doar pentru că servește brunch pe tot parcursul zilei, ci și pentru că admirau activitatea lui Leoo din social media. Pentru el, însă, începutul în lumea antreprenoriatului nu a fost lipsit de provocări. Odată cu deschiderea restaurantului, Leoo s-a confruntat și cu dificultăți neașteptate, de la presiunea gestionării unei echipe și a unui business în continuă mișcare, până la responsabilitatea constantă de a menține standardele ridicate.

„Tot ce ține de HORECA este un domeniu extraordinar de greu, la care mulți oameni nu se gândesc. Zic: „Ce mare lucru? Învârți o clătită, faci o cafea.' În primul rând, ai o responsabilitate foarte mare. Trebuie să menții de fiecare dată o anumită calitate, să nu dezamăgești oamenii, pentru că ei vin cu anumite așteptări. Pe lângă faptul că, în general, mergi cu niște așteptări la un restaurant, mai veneau și la localul meu, unde deja aveau niște așteptări din ceea ce vedeau online, din ceea ce transmiteam, și cumva era cu atât mai greu să mențin toate lucrurile astea. Și pentru că e un domeniu atât de greu, iar colaborarea noastră nu a funcționat – pentru că fiecare mai avea câte un side-business, ne era foarte greu să ne focusăm pe restaurant – eu m-am retras după jumătate de an. M-am și aruncat la un proiect destul de mare, destul de îndrăzneț, am mers într-o zonă de Nord a Bucureștiului unde oamenii deja vin cu niște pretenții.”, povestește Leoo.

În fiecare interviu din această serie, ne place să strecurăm o întrebare specială, pe care o adresăm cu multă curiozitate tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, dar și un mod prin care descoperim o altă fațetă a personalității lor. De această dată, însă, am vrut să aflăm în ce loc special ar deschide Leoo o bere Madrí Excepcional: „O destinație foarte dragă mie și foarte aproape de sufletul meu este Bali. Și uite, mi-ar plăcea foarte mult în timp ce mă uit la surferi, când ascult valurile oceanului, să beau o bere Madrí Excepcional.”

Află toate subiectele despre care am vorbit cu Leoo – inclusiv despre noul podcast pe care îl găzduiește – pe canalul de YouTube ELLE România.

Citește și: Sore: N-aș refuza apariția în Las Fierbinți' | Madrí Excepcional x ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Tendințe modă: Noile drapaje
Video
Tendințe modă: Noile drapaje
Este oficial: Netflix reînnoiește serialul "Wednesday" cu sezonul 3
Video
Este oficial: Netflix reînnoiește serialul "Wednesday" cu sezonul 3
Zodiile care îți oferă mereu cele mai bune sfaturi
Video
Zodiile care îți oferă mereu cele mai bune sfaturi
Roxana Voloșeniuc, interviu exclusiv la Madrid cu Jennifer Lopez. Artista va concerta la București pe 27 iulie
Video
Roxana Voloșeniuc, interviu exclusiv la Madrid cu Jennifer Lopez. Artista va concerta la București pe 27 iulie
EXCLUSIV: Alexia Eram, detalii despre noul său brand de haine și planurile de vară: "Cu siguranță o să plec undeva"
Video
EXCLUSIV: Alexia Eram, detalii despre noul său brand de haine și planurile de vară: "Cu siguranță o să plec undeva"
EXCLUSIV: Cristina și Denis Ștefan, vacanță de cuplu la Roma. Ce planuri au cei doi și unde vor pleca cu fetițele
Video
EXCLUSIV: Cristina și Denis Ștefan, vacanță de cuplu la Roma. Ce planuri au cei doi și unde vor pleca cu fetițele
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din video
Leonie loves NISSA
Leonie loves NISSA
Video

Un brand de familie, construit pe valori solide și o viziune clară: eleganță, calitate și independență în procesul creativ, face prin colaborarea cu Leonie Hanne pași siguri în ascensiunea de neoprit a esteticii NISSA la nivel internațional.

+ Mai multe
ELLE New Media AWARDS 2025 - Atmosferă
ELLE New Media AWARDS 2025 - Atmosferă
Video

Pentru al zecelea an consecutiv, ELLE România a desemnat cele mai influente personalități din social media.

+ Mai multe
Vedetele care au încălcat regulile de la MET Gala 2025 și au stârnit controverse în mediul online
Vedetele care au încălcat regulile de la MET Gala 2025 și au stârnit controverse în mediul online
Video

Una dintre regulile de bază la Gala Met este că participanții nu au voie să-și folosească telefoanele pentru a documenta seara.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC