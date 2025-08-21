Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE

Acest episod a fost înregistrat înainte de festivalul Untold.

Sore a debutat în actorie la vârsta de 20 ani, interpretând unul dintre rolurile principale din serialul „Pariu cu Viața'. Succesul seriei a dus și la înființarea formației LaLa Band, care a strâns într-un timp foarte scurt zeci de mii de fani în toată țara. Sore, alături de colegii ei de trupă, au umplut sălile de concerte ale marilor orașe timp de patru ani, perioadă în care au reușit să înregistreze cinci albume muzicale. Cu ocazia întâlnirii noastre, am întrebat-o pe Sore cum a gestionat valul de faimă de la acel moment și dacă a simțit presiunea de a se încadra în standardele de frumusețe ale vremii.

„Da, și gândește-te că aveam părul scurt. Pentru mine, în primul rând, în momentul în care s-a decis ca personajul meu să poarte părul scurt, a fost un șoc, pentru că eu venisem la casting cu părul cum îl am și azi de lung. Și să te uiți în oglindă cum îți taie cineva tot părul a fost traumatizant. A trebuit să învăț să-mi redescopăr feminitatea, nemailuând în calcul faptul că aveam, cum ziceam, 20 de ani, și spre deosebire de fetele de 20 de ani de astăzi, acum 15 ani, la 20 de ani erai ca la 14, sincer. Nu tu tocuri, nu tu machiaj, nu tu feminitate descoperită. Și a fost un struggle destul de mare, am simțit că trebuie să mă lupt un pic în industrie să-mi fac loc, până când mi-am dat seama – și cred că destul de repede s-a întâmplat asta – că tocmai faptul că nu eram la fel, și eram diferită, cum a fost și piesa mea „Different from the rest of the world', ăsta era atuul meu și trebuia să îmbrățișez fix autenticitatea asta.'

Raportându-ne la prezent, Sore povestește convinsă că toate nesiguranțele pe care le avea atunci, au fost depășite cu succes odată cu maturizarea.

„Parcă după 30 mi-am dat seama că toată nebunia asta în care la un moment dat m-am învârtit să mă uit în stânga și-n dreapta, să mă compar, să zic: „Băi dacă nu sunt acolo oare nu e bine, sau fac ceva greșit?', cumva o critică d-asta constantă, îmi făcea mult mai mult rău decât îmi făcea bine. Adică evoluția – am ajuns să învăț – vine din dorința de a fi mai bun și de a te descoperi și de a-ți descoperi multiple valențe, nu în a vedea lângă cine te poți așeza sau cu cine te-ar putea compara cineva. Cu siguranță n-aș fi putut ajunge la concluziile astea la 20 de ani. Că trebuie să treci prin niște experiențe, să ajungi să te cunoști. Ca să te cunoști, să-ți dai seama ce-ți place, ce-ți stă bine – și când vine vorba de haine, și când vine vorba de filme. Trebuie să te uiți și la horror ca să-ți dai seama că nu-ți place horror. Mi se pare firesc, e un drum normal.'

Cât despre cariera ei în actorie, și despre dorința și disponibilitatea de a mai juca în alte seriale sau chiar filme, Sore nu ar refuza un rol pe care l-ar considera potrivit și challenging.

„În anii care au trecut, de când a apărut TikTok-ul, mi-am dat seama că sunt bună pe comedie. Fac foarte multe sketch-uri, cei care mă urmăriți sper că ați văzut și că ați apreciat acest talent. Uite, de exemplu, n-aș refuza apariția în Las Fierbinți. Aș vrea să fiu acolo pe uliță cu ei. Dar altfel da, mi-ar plăcea să joc orice rol care mi s-ar potrivi și ar fi o provocare.'

Podcast-ul a devenit una dintre cele mai populare forme de conținut de pe Internet, cu precădere în ultimii ani, iar Sore și-a făcut loc pe YouTube și a captat atenția publicului ei prin invitații speciali și discuțiile profunde.

„Sunt un milion de podcast-uri, evident, și eu mi-am pus aceeași întrebare: „Încă unul? Și ce aș putea să spun nou? Sau cu ce aș putea veni ca să surprind audiența?'. Concluzia e așa, că după ce mi-am pus toate aceste întrebări – și întrebările astea sunt așa, un fel de opreliști pe care ni le punem noi în mintea noastră analitică – hai mai bine să nu gândesc, încerc, merge, bine, nu merge, iar bine. Și bine am făcut. Pentru că așa cum e vorba aia – există loc sub soare pentru toată lumea – chiar așa e. Am publicul meu, podcast-ul s-a bucurat din primele episoade de succes, și văd că se tot adună oameni, vizualizările cresc, comentariile sunt super bune. Inclusiv, merg undeva și mi se spune: „Bă ce mișto a fost episodul ăla!'. Mă bucur că reușesc în momentul ăsta, în 2025, să vin cu conținut original, pe lângă tot ce înseamnă latura asta de content creator în online.'

Întrebarea pe care o consider cea mai ofertantă din seria noastră de interviuri este cea despre persoana pe care intervievatul ar invita-o la o bere Madrí Excepcional, pentru că opțiunile sunt nelimitate. De această dată, Sore s-ar bucura de prezența actriței Jessica Biel.

„Mi-ar plăcea să vorbesc cu soția lui Justin Timberlake. Acum mi-a venit în minte, pentru că am văzut un serial cu ea și îmi place cum joacă. Se numește The Better Sister. Mi-ar plăcea să vorbim un pic, pentru că ea a devenit faimoasă în 7th Heaven, un serial de când eram eu mică, și apoi, după o faimă d-asta senzațională nu știu dacă a mai jucat în ceva, s-a măritat cu domnul Timberlake, au făcut mai mulți copii și acum a revenit. Și cu siguranță am avea mai multe subiecte de dezbătut, pentru că sunt convinsă, că și la nivelul lor, pauza asta mare pe care a avut-o sigur i-a lucrat cumva și încrederea în sine, și worthness-ul, și tot. Și nu cred că am sta doar la o bere, cred că am sta la mai multe.'

Află toate subiectele despre care am vorbit cu Sore – inclusiv sfaturile pe care le oferă tuturor pentru a obține cele mai cool fotografii – pe canalul de YouTube ELLE România.

