DiKa Spring/Summer 2026

Un nou început în nuanțe de Pastel Pistachio & Peach Pink

Ianurie este luna în care moda prezintă sezonul următor. Primăvara este, prin definiție, un moment al transformării. Pentru sezonul Spring/Summer 2026, DiKa surprinde această energie a reînnoirii într-o colecție care vorbește despre eleganță relaxată, libertate de mișcare și rafinament conștient. Gândită pentru femeia modernă – mereu în echilibru între muncă, călătorii, întâlniri online și viața socială – colecția transformă începutul de sezon într-un exercițiu de încredere, lejeritate și reconectare cu sine.

Paleta unui nou început

Cromatica sezonului este definită de două nuanțe-cheie, delicate și optimiste, care devin semnătura colecției:

Pastel Pistachio – un verde proaspăt și calm, inspirat de natură și echilibru. O nuanță care transmite armonie și prospețime, ideală pentru ținute monocrome sau ca accent subtil în combinații ton-pe-ton.

Peach Pink – un roz cald și luminos, care evocă grijă, feminitate și bucurie. Adaugă o notă de căldură și rafinament, punând în valoare nuanțele neutre și luminozitatea naturală a pielii.

Concept & inspirație

Lumina delicată a începutului de primăvară întâlnește ritmul dinamic al vieții contemporane într-o colecție care redefinește ideea de quiet luxury. DiKa mizează pe linii curate, croieli precise și materiale premium, preferând eleganța subtilă în locul opulenței. Fiecare piesă este creată pentru a oferi libertate, confort și stil, reflectând o feminitate modernă – delicată, dar sigură pe sine; rafinată, dar fermă.

Femeia DiKa își trăiește ziua fără tranziții bruște: de la întâlniri de business la momente de relaxare, de la birou la călătorii. Garderoba Spring/Summer 2026 este versatilă și atent construită, adaptată unui stil de viață activ, în care funcționalitatea și eleganța coexistă natural. Siluetele permit mișcarea, iar fiecare detaliu – de la nasturi la texturi – vorbește despre calitate și intenție.

Piese-cheie și direcții stilistice

  • Libertate și confort: pantaloni cu talie înaltă și croi amplu, rochii fluide din materiale ușoare și respirabile
  • Quiet luxury: sacouri și rochii cu o croială impecabilă, realizate din materiale premium
  • Esențiale atemporale: două trench-uri bej clasice – unul scurt și unul lung – piese indispensabile într-o garderobă capsulă

Peste 95% din colecție este produsă responsabil în Europa, o dovadă clară a angajamentului DiKa față de o modă conștientă. Calitatea sustenabilă nu este un trend trecător, ci un principiu de bază în crearea unor piese care rezistă atât stilistic, cât și etic.

Colecția DiKa Spring/Summer 2026 invită femeile să întâmpine sezonul cu eleganță discretă, culori proaspete și o garderobă care inspiră încredere, armonie și frumusețe autentică. Pastel Pistachio și Peach Pink devin simboluri ale reînnoirii, bucuriei și puterii silențioase a designului atent gândit.

Sursa foto: Dika

