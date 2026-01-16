DiKa Spring/Summer 2026

Un nou început în nuanțe de Pastel Pistachio & Peach Pink
Ianurie este luna în care moda prezintă sezonul următor. Primăvara este, prin definiție, un moment al transformării. Pentru sezonul Spring/Summer 2026, DiKa surprinde această energie a reînnoirii într-o colecție care vorbește despre eleganță relaxată, libertate de mișcare și rafinament conștient. Gândită pentru femeia modernă – mereu în echilibru între muncă, călătorii, întâlniri online și viața socială – colecția transformă începutul de sezon într-un exercițiu de încredere, lejeritate și reconectare cu sine.
Paleta unui nou început
Cromatica sezonului este definită de două nuanțe-cheie, delicate și optimiste, care devin semnătura colecției:
Pastel Pistachio – un verde proaspăt și calm, inspirat de natură și echilibru. O nuanță care transmite armonie și prospețime, ideală pentru ținute monocrome sau ca accent subtil în combinații ton-pe-ton.
Peach Pink – un roz cald și luminos, care evocă grijă, feminitate și bucurie. Adaugă o notă de căldură și rafinament, punând în valoare nuanțele neutre și luminozitatea naturală a pielii.
Concept & inspirație
Lumina delicată a începutului de primăvară întâlnește ritmul dinamic al vieții contemporane într-o colecție care redefinește ideea de quiet luxury. DiKa mizează pe linii curate, croieli precise și materiale premium, preferând eleganța subtilă în locul opulenței. Fiecare piesă este creată pentru a oferi libertate, confort și stil, reflectând o feminitate modernă – delicată, dar sigură pe sine; rafinată, dar fermă.
Femeia DiKa își trăiește ziua fără tranziții bruște: de la întâlniri de business la momente de relaxare, de la birou la călătorii. Garderoba Spring/Summer 2026 este versatilă și atent construită, adaptată unui stil de viață activ, în care funcționalitatea și eleganța coexistă natural. Siluetele permit mișcarea, iar fiecare detaliu – de la nasturi la texturi – vorbește despre calitate și intenție.
Piese-cheie și direcții stilistice
Peste 95% din colecție este produsă responsabil în Europa, o dovadă clară a angajamentului DiKa față de o modă conștientă. Calitatea sustenabilă nu este un trend trecător, ci un principiu de bază în crearea unor piese care rezistă atât stilistic, cât și etic.
Colecția DiKa Spring/Summer 2026 invită femeile să întâmpine sezonul cu eleganță discretă, culori proaspete și o garderobă care inspiră încredere, armonie și frumusețe autentică. Pastel Pistachio și Peach Pink devin simboluri ale reînnoirii, bucuriei și puterii silențioase a designului atent gândit.
Sursa foto: Dika