Cum să păstrezi părul blond hidratat și fără vârfuri despicate

Părul blond – fie el natural, vopsit sau decolorat – are nevoie de o atenție specială pentru a rămâne sănătos, hidratat și luminos.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum să păstrezi părul blond hidratat și fără vârfuri despicate

Părul blond – fie el natural, vopsit sau decolorat – are nevoie de o atenție specială pentru a rămâne sănătos, hidratat și luminos. În mod natural, firele blonde sunt adesea mai subțiri și mai fragile, iar părul decolorat devine poros, lipsit de hidratare și predispus la rupere. De aceea, menținerea unui blond frumos nu înseamnă doar alegerea unei nuanțe perfecte, ci și o rutină atent planificată de îngrijire. Dacă vrei să ai un blond strălucitor, suplu și fără vârfuri despicate, există câteva strategii eficiente pe care le poți aplica constant.

1. Înțelege de ce părul blond are nevoie de hidratare suplimentară

Procesul de deschidere a culorii – fie prin vopsire, fie prin decolorare – ridică cuticula firului de păr, ceea ce înseamnă că hidratarea se pierde mai ușor. Acest lucru creează acel efect de păr uscat, aspru, greu de pieptănat și cu vârfuri despicate. Inclusiv părul blond natural este mai sensibil, deoarece firele sunt în general mai fine, iar uleiurile naturale ale scalpului ajung mai greu până la capete.

Așadar, cheia întreținerii este hidratarea profundă și constantă, alături de protecția termică.

2. Alege un șampon și un balsam dedicate părului blond

Produsele potrivite pentru parul blond sunt fundamentale.

  • Alege șampoane hidratante cu ulei de argan sau cocos.
  • Folosește balsamuri bogate, care hrănesc fibra capilară și reduc despicarea.
  • Poți alterna o dată pe săptămână cu un șampon mov pentru neutralizarea tonurilor galbene, dar nu îl folosi zilnic deoarece poate usca părul.

3. Masca hidratantă – secretul unui blond sănătos

Orice blond bine îngrijit ascunde în spate o rutină cu măști nutritive. O dată sau de două ori pe săptămână, aplică o mască intens hidratantă:

  • Mască cu keratină pentru întărirea firului
  • Mască cu acid hialuronic pentru hidratare profundă
  • Mască cu uleiuri nutritive pentru refacerea cuticulei

Las-o să acționeze minim 10–15 minute, iar pentru rezultate maxime folosește un prosop cald sau o cască termică ce ajută ingredientele să pătrundă în fir.

4. Evită folosirea excesivă a aparatului de căldură

Placa, ondulatorul și uscătorul la temperaturi ridicate îți pot distruge rapid vârfurile, mai ales dacă ai părul blond vopsit. Căldura agravează deshidratarea și duce la rupere. Dacă nu poți renunța la ele:

  • Folosește întotdeauna spray cu protecție termică.
  • Setează aparatele la temperatură medie, nu maximă.
  • Uscă părul cu aer rece sau cald, nu fierbinte.
  • Optează pentru coafuri naturale în cât mai multe zile.

Chiar și câteva schimbări mici fac o diferență majoră pe termen lung.

5. Tunde vârfurile regulat pentru a preveni despicarea

Oricât de bine hidratezi părul, vârfurile despicate nu se „repară' complet; ele trebuie tăiate. Este recomandat să mergi la salon la:

  • 6–8 săptămâni pentru păr decolorat
  • 8–10 săptămâni pentru păr blond natural

Un tuns regulat previne extinderea despicăturilor pe lungimea firului și ajută părul să arate mai plin și mai sănătos.

6. Evită spălarea zilnică a părului

Spălarea prea deasă îndepărtează uleiurile naturale și usucă fibra capilară. Încearcă să îți speli părul:

  • La 2–3 zile
  • Sau chiar la 4 zile, dacă îți permiți

7. Protejează părul blond de factorii externi

Părul blond este sensibil la soare, clor și poluare, care pot duce la uscăciune și la apariția unor tonuri nedorite.

  • Vara folosește spray-uri cu protecție UV.
  • Dacă mergi la piscină, udă părul cu apă curată înainte de a intra și aplică balsam leave-in.
  • În zilele cu vânt puternic, prinde părul într-o coadă lejeră pentru a evita frecarea excesivă.

8. Include în rutina ta un ulei pentru vârfuri

Uleiurile pentru păr sunt salvatoare pentru blond. Aplică zilnic câteva picături pe vârfuri pentru a preveni uscarea.

Cele mai recomandate sunt:

  • ulei de argan
  • ulei de macadamia
  • ulei de cocos (în special ca tratament pre-spălare)
  • ulei de camelia

Acestea sigilează cuticula și conferă strălucire părului blond.

9. Folosește tratamente pentru par pentru hidratare continuă

Un balsam leave-in sau o cremă fără clătire hidratează constant părul între spălări. Acesta:

  • reduce ruperea
  • face părul mai ușor de pieptănat
  • protejează de factori agresivi
  • previne apariția vârfurilor despicate

Aplică-l pe părul umed înainte de pieptănare.

10. Ai grijă și de alimentația ta

Hidratarea părului începe din interior. Consumă:

  • suficiente lichide
  • alimente bogate în omega-3 (somon, semințe de in, nuci)
  • proteine de calitate
  • vitaminele A, C, E și complexul B

Acestea susțin creșterea părului puternic și rezistent.

Păstrarea părului blond hidratat și fără vârfuri despicate este rezultatul unei rutine constante, a produselor potrivite și a unor obiceiuri de protecție zilnică. Hidratarea profundă, protecția termică, tunsul regulat și evitarea factorilor agresivi sunt elementele-cheie care fac diferența între un blond tern și fragil și unul strălucitor, moale și sănătos. Cu răbdare și consecvență, orice tip de blond poate arăta impecabil, fără compromisuri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Hăinuțele pentru câini de la PetPal: cum să-ți îmbraci câinele confortabil, cu stil
Advertorial
Hăinuțele pentru câini de la PetPal: cum să-ți îmbraci câinele confortabil, cu stil
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Advertorial
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Advertorial
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Advertorial
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an
Advertorial
Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Advertorial
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Libertatea
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din advertorial
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Advertorial

+ Mai multe
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Advertorial

+ Mai multe
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC