Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz analizează posibilitatea de a adopta un copil, într-un moment în care tensiunile dintre ei și familia Beckham par să se adâncească. Potrivit The Sun, cei doi au purtat „mai multe conversații” despre ideea de a crește un copil care nu este biologic al lor. Aceeași sursă susține că decizia este una asumată de ambii parteneri.

„Acesta este un subiect asupra căruia Nicola și Brooklyn sunt pe deplin aliniați. Amândoi își doresc mai mulți copii, iar cel puțin unul să fie adoptat”.

Sursa citată de The Sun leagă această dorință și de conștientizarea statutului lor privilegiat.

„Amândoi știu că provin dintr-un mediu extrem de privilegiat și își doresc cu tărie să dea ceva înapoi, oferind unui bebeluș sau copil defavorizat cea mai bună viață posibilă. Au vorbit pe larg despre asta.”

În același context, sursa menționează și că Nicola Peltz „a ajuns recent la aproximativ 41 de kilograme pentru cel mai nou rol al său într-un film, așa că a avea acum un copil biologic pare exclus”.

Vestea vine la scurt timp după ce Brooklyn a afirmat public că nu își dorește o reconciliere cu familia sa. În ceea ce îi privește pe David și Victoria Beckham, The Sun notează, citând aceeași sursă, că vestea ar putea fi dificil de gestionat emoțional. Ei sunt descriși ca fiind „doi oameni extrem de orientați spre familie” și care „adoră ideea de a deveni bunici”. Sursa adaugă că „i-ar răni profund să nu aibă un rol în viața unui posibil nepot”.

Mai mult, potrivit The Sun, perspectiva de a afla despre un eventual copil adoptat din social media ar fi deosebit de dureroasă pentru ei.

„Pentru ei, nici nu poate fi concepută ideea de a afla despre un copil adoptat de pe Instagram, dar, din păcate, este o posibilitate foarte reală”, a declarat sursa pentru publicație.

Brooklyn Beckham, gest radical față de tatăl său, David Beckham

Brooklyn Beckham și-ar fi modificat unul dintre tatuajele dedicate tatălui său, David Beckham, pe fondul tensiunilor din familia lor. The Sun l-a surprins recent pe Brooklyn alături de soția sa, Nicola Peltz, în Los Angeles. În fotografiile realizate de publicație, tatuajul cu mesajul „TATA” nu mai arată la fel, zona fiind acoperită de alte elemente, precum o stea de mare și două colace de salvare.

O sursă citată de The Sun susține că Brooklyn ar fi apelat la tratamente cu laser pentru a modifica tatuajul inițial.

„A vrut să scape de el”, a declarat aceasta pentru publicație.

Aceeași sursă afirmă că Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, ar fi intervenit și asupra tatuajului de pe piept dedicat mamei sale, Victoria Beckham.

„Pentru Victoria, va fi dureros să vadă că Brooklyn a acoperit tatuajul dedicat ei, iar acum și pe cel pentru tatăl său. Pare foarte crud și va pune și mai multă sare pe rană.”

Gestul radical vine la scurt timp după ce Brooklyn i-a acuzat public pe David și Victoria că îl „controlează” și că „încearcă fără încetare” să-i distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. „Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a declarat el într-un mesaj exploziv.

„Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră.”

Printre acuzațiile aduse părinților săi, el le-a spus urmăritorilor că Victoria ar fi încercat să le saboteze nunta din aprilie 2022, din Palm Beach, prin două gesturi îndreptate împotriva actriței.

Înainte de nuntă, Brooklyn a susținut că mama sa a renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă a Nicolei, obligând-o să găsească rapid o alternativă. De asemenea, a afirmat că Victoria le-a „deturnat” dansul mirilor printr-un gest „profund dureros”, care l-a făcut să se simtă „umilit”.

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro