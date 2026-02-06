Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu familia sa: „Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață”

Britney Spears revine în atenția publică după o nouă serie de declarații despre relația cu familia sa, mărturisind că se simte „norocoasă că este în viață” în urma experiențelor prin care a trecut.

„Ca oameni, tot ce ne dorim cu adevărat este să ne simțim conectați unii cu alții și să nu ne simțim niciodată singuri”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Britney Spears a continuat cu un mesaj despre izolare și respingere în familie:

„Pentru cei din familia voastră care au spus că vă ajută izolându-vă și făcându-vă să vă simțiți incredibil de excluși… au greșit. Ca oameni, putem ierta, dar nu uităm niciodată”.

În același mesaj, Britney Spears a mărturisit că se teme de familia sa.

„Dorința și nevoia de contact sunt întotdeauna cruciale!!! Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață, având în vedere cum m-a tratat familia mea la un moment dat în viață, iar acum mi-e frică de ei”.

Spears a adăugat și o reflecție spirituală: „E ciudat cum Dumnezeu lucrează în moduri misterioase. Prietenii mei, ce credeți că spune astăzi??? Pentru că, sinceră să fiu, indiferent ce spune, ei nu își vor asuma niciodată responsabilitatea pentru ce au făcut”.

În finalul postării, artista a menționat și o situație personală recentă, notând că nu a mai dansat de o lună, fiindcă „mi-am rupt degetul de la picior de două ori!”.

Britney Spears, declarații despre tutela tatălui său

Declarațiile vin în contextul în care Britney Spears a ieșit în 2021 de sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat timp de 13 ani finanțele, deciziile medicale și o parte importantă din viața personală și profesională. Conform Page Six, înainte de încheierea tutelei, artista a depus mărturie în instanță, susținând că a fost obligată să participe la turneul „Piece of Me” și la rezidența din Las Vegas. Ea a afirmat și că i s-a administrat litiu atunci când nu coopera, că a fost forțată să meargă la reabilitare și amenințată că nu își va mai vedea copiii dacă nu respecta indicațiile echipei sale.

Artista a mai declarat în trecut că nu avea libertatea de a se căsători sau de a avea încă un copil și că era obligată să folosească metode contraceptive, potrivit Page Six.

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears descrie în detaliu perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui său, mărturisind că acesta îi controla întreaga viață, inclusiv alimentele pe care le putea mânca. Cântăreața a susținut că Jamie îi spunea mereu că este „grasă”, motiv pentru care a obligat-o să urmeze o „dietă strictă”, ce nu îi permitea să consume altceva în afară de pui și legume la conservă.

„Ironia era că aveam un majordom – o extravaganță – și îl imploram să îmi dea mâncare adevărată”, a scris Britney Spears, precizând că uneori îl ruga să îi ofere un hamburger sau o înghețată. Însă cererile ei ar fi fost refuzate din cauza „ordinelor stricte” ale tatălui său.

„Așa că, timp de doi ani, nu am mâncat aproape nimic altceva în afară de pui și legume la conservă. Doi ani reprezintă o perioadă lungă de timp pentru a nu putea mânca ceea ce vrei, mai ales când corpul tău, munca ta și sufletul tău fac banii din care toată lumea trăiește”, a mărturisit Britney Spears în cartea The Woman in Me.

„Doi ani în care am cerut cartofi prăjiți și mi s-a spus nu. Mi s-a părut atât de degradant. M-am simțit speriată… Voi fi sinceră, mă simțeam al naibii de mizerabil”, a mai adăugat artista.

Britney Spears a susținut în cartea sa de memorii că a fost de acord cu regulile tatălui său pentru că era „atât de doborâtă” încât „pur și simplu s-a predat”.

„Corpul meu era suficient de puternic pentru a duce două sarcini și suficient de agil pentru a executa perfect fiecare coregrafie. Și iată-mă acum aici, având fiecare calorie monitorizată pentru ca oamenii să poată continua să se îmbogățească de pe urma corpului meu”, mai scrie Spears, care adaugă că nimănui nu i s-a părut „scandalos” faptul că dieta ei era controlată atât de strict.

„Familia mea stătea în Destin, un oraș frumos de pe plaja din Florida, într-un apartament extrem de frumos pe care l-am cumpărat pentru ei și mâncau mâncare gustoasă în fiecare seară, în timp ce eu muream de foame și lucram”, a mai scris Britney Spears.

În prezent, situația dintre artistă și familia sa rămâne complexă. Conform Us Weekly, șansele unei reconcilieri cu tatăl ei sunt reduse, chiar și în contextul problemelor de sănătate ale acestuia. Relația cu mama sa, Lynn Spears, este descrisă de aceeași sursă drept „foarte fragilă”, cu discuții care au loc „la câteva săptămâni”. În schimb, relația cu sora sa, Jamie Lynn Spears, ar fi într-o perioadă de ameliorare după conflictul public din 2022, potrivit Us Weekly. Conform Page Six, cel mai apropiat membru al familiei în prezent este fratele său, Bryan Spears, care s-a mutat alături de ea după despărțirea de Sam Asghari, în august 2023.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro