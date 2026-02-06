Andreea Marin și-a atenționat fanii, după ce imaginea ei a fost folosită ilegal pentru promovarea unor produse cosmetice

Andreea Marin a reacționat public după ce a descoperit că numele și fotografia ei sunt folosite fără permisiune într-o campanie online înșelătoare. Vedeta a avertizat că nu are nicio legătură cu produsul promovat și le-a cerut oamenilor să nu se lase păcăliți de respectiva reclamă.

Andreea Marin, semnal de alarmă pentru fani

Fenomenul folosirii ilegale a imaginii persoanelor publice este tot mai răspândit în România, iar Andreea Marin se numără printre cele mai recente victime. Pe o platformă de socializare a apărut un cont fals care îi poartă numele și care promovează o cremă de față, fără ca aceasta să fi fost informată sau să-și fi dat acordul.

După ce a aflat ce se întâmplă, Andreea Marin a intervenit imediat și le-a transmis urmăritorilor săi să evite accesarea linkurilor respective și să nu cumpere produsul promovat.

„Cont de Facebook fals! Atenție! Reclamă falsă, nu apăsați linkul, nu cumpărați crema promovată ilegal”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

De asemenea, vedeta a subliniat încă o dată că imaginea sa este utilizată abuziv și că nu susține în niciun fel produsul respectiv.

„Atenție! Nu cumpărați această cremă! Reclamă falsă folosind imaginea Andreei Marin, evident fără acceptul acesteia”, a mai scris ea, pe Instagram.

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia

Andreea Marin a trecut prin momente dificile din cauza depresiei și că a făcut terapie pe o perioadă îndelungată pentru a-și trata problemele de sănătate mintală.

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Marin s-a confruntat cu o luptă cu depresia, pe care a reușit să o învingă. Totuși, vedeta recunoaște că a fost necesar să apeleze la ajutorul psihologilor pentru a-și recăpăta echilibrul.

Prima oară când a înțeles că ar putea suferi de depresie a fost după nașterea fiicei sale, Violeta, însă prezentatoarea declară că nu a avut neapărat legătură cu nașterea, ci a fost o coincidență perioada în care s-a întâmplat. Ea a conștientizat că are depresie atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole și a înțeles, de fapt, ce înseamnă această boală.

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină”, a spus Andreea Marin în podcastul Ralucăi Hagiu.

Ulterior, Andreea Marin a realizat campanii pentru conștientizarea depresiei și pentru a îi ajuta pe cei care se confruntă cu astfel de probleme.

Citește și:

Mădălina Ghenea a câștigat procesul intentat femeii care a hărțuit-o timp de șase ani. Ce au decis judecătorii italieni

Foto: Facebook

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro