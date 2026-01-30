Andreea Marin, impresii despre călătoria în Dubai. Ce a impresionat-o profund: „Soluții la cele mai mari probleme ale omenirii”

Andreea Marin a dezvăluit ce a impresionat-o foarte mult în timpul călătoriei sale în Dubai.

Andreea Marin în Dubai
Ajunsă în Emiratele Arabe Unite cu un program profesional bine stabilit, Andreea Marin a reușit să își creeze și un moment de respiro, pe care l-a transformat într-o experiență memorabilă. Vedeta a profitat de șederea în Dubai pentru a vizita unul dintre cele mai spectaculoase repere arhitecturale ale orașului: Muzeul Viitorului.

Andreea Marin, impresionată de Dubai

Situată chiar în centrul metropolei, clădirea cu o formă futuristă, decorată cu inscripții ample în caligrafie arabă, se ridică la 77 de metri și a impresionat-o profund pe Andreea Marin. Deși timpul i-a fost limitat, aceasta a ținut să le împărtășească urmăritorilor săi câteva gânduri despre experiență și să recomande vizita tuturor celor care ajung în Dubai.

„Aceasta e singura fotografie pe care am avut răgazul să o fac, cu dorința de a vă recomanda să vizitați Muzeul Viitorului, dacă poposiți în acel colț de lume. Designul muzeului, de inspirație feng shui, este cel mai bine descris ca având forma unui tor. Clădirea se înalță 77 de metri către cer și e așezată pe un deal verde. Exteriorul său e îmbrăcat în caligrafia arabă, movila verde susține silueta strălucitoare și golul eliptic transmite povestea pământului nostru, oferind spațiu pentru viitorul necunoscut”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Vedeta nu a fost impresionată doar de impactul vizual al construcției, ci și de modul în care arhitectura și ingineria se îmbină într-un concept sustenabil, atent gândit. Fiecare detaliu al clădirii are un rol funcțional, iar soluțiile folosite sunt orientate spre protejarea mediului și eficiență energetică.

„Caligrafia bogată e totodată ca o înșiruire de ferestre și e gândită pentru a ilumina interioarele cu lumina naturală a soarelui în timpul zilei, (…). Au fost utilizate materiale de construcție durabile și soluțiile de inginerie orientate către consumul redus de energie și apă, iar structura este alimentată de 4000 de megawați de energie solară din propriul parc solar. Structura clădirii nu are coloane de susținere”, a mai explicat ea.

Dincolo de arhitectură, ceea ce a cucerit-o definitiv pe Andreea Marin a fost caracterul interactiv al muzeului. Experiența nu este una pasivă, ci invită vizitatorii să devină parte dintr-un proces de explorare a viitorului, prin experimente, simulări și concepte inovatoare.

„Muzeul Viitorului este live și nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut până acum. Vizitatorii joacă un rol activ în modelarea viitorului nostru colectiv. Muzeul e un mediu înfloritor în care experții se reunesc pentru a găsi soluții la cele mai mari probleme ale omenirii”, a subliniat vedeta.

 
 
 
 
 
Andreea Marin, confesiuni de ziua ei de naștere

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a împărtășit cu publicul larg câteva gânduri de ziua ei de naștere. Vedeta a postat un mesaj înduioșător, în care recunoaște faptul că 2025 a fost un an dificil din punct de vedere emoțional, cu multe lecții de viață dure de acceptat.

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc ‘instagramabil’ și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul. Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără să poarte vina cuiva. De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului său, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar în această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ. Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor…”

 
 
 
 
 
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…'

