Nicole Cherry, schimbare spectaculoasă de look. Artista a surprins cu o nouă culoare a părului: „Vibe nou”

Nicole Cherry și-a surprins recent fanii din mediul online cu o nouă schimbare de look, pe care a dezvăluit-o chiar pe contul său de Instagram. Artista a renunțat la nuanțele închise purtate anterior și a ales să se vopsească într-un șaten ciocolatiu, o culoare caldă care îi pune în evidență trăsăturile și îi completează perfect stilul.

Nicole Cherry și-a schimbat culoarea părului

Noua nuanță pare să îi vină de minune, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii, mulți dintre urmăritori lăudând alegerea artistei și spunând că această culoare îi accentuează naturalețea și eleganța.

Alături de imaginile cu noul look, Nicole Cherry a transmis și un mesaj sugestiv, plin de energie.

„Era ciocolatei a fost activată. Păr nou, vibe nou, aceeași energie Nicole.”, a scris Nicole pe Instagram.

Mesajul confirmă faptul că schimbarea este una asumată și vine cu o stare de spirit pozitivă, fără a-i altera identitatea artistică. Nicole Cherry rămâne fidelă stilului său, dar nu ezită să experimenteze și să se reinventeze atunci când simte nevoia.

De-a lungul timpului, artista a demonstrat că știe să îmbine tendințele cu elementele care o definesc, iar această transformare este încă o dovadă a maturizării sale, atât din punct de vedere stilistic, cât și personal. Noua nuanță de șaten ciocolatiu marchează, așadar, un nou capitol de imagine, primit cu entuziasm de comunitatea sa din online.

Nicole Cherry, despre sprijinul părinților

Nicole Cherry rămâne profund recunoscătoare părinților săi, care au fost alături de ea încă de la începutul carierei, sprijinind-o în momentele dificile. Artista povestește că mama și tatăl ei au jucat un rol esențial mai ales atunci când s-a confruntat cu un val de critici și comentarii negative.

La doar 14 ani, Nicole Cherry și-a început parcursul în muzica românească, reușind să cucerească rapid topurile cu hitul „Memories”. De atunci, succesul ei nu a întârziat să apară, iar piesele ulterioare au confirmat talentul și popularitatea artistei.

Nicole Cherry recunoaște că familia a fost o parte vitală a ascensiunii sale. Tatăl ei a fost constant prezent la repetiții, studio și concerte, rămânând unul dintre cei mai mari susținători ai ei. În plus, sprijinul părinților a fost crucial în gestionarea comentariilor negative care au venit în primii ani de carieră.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi, și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul. Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate, și cu multe alte situații neprevăzute”, a declarat artista pentru Viva.ro.

Foto: Instagram

