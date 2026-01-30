Fiica Amaliei Enache îi seamănă tot mai mult mamei sale. Ce pasiuni are Alma la 10 ani: „După antrenament nu îmi mai simt picioarele”

Alma, fiica Amaliei Enache, crește departe de tiparele rigide și foarte aproape de ideea de libertate, o abordare pe care mama ei a ales-o încă din primele luni de viață. Astăzi, la aproape 10 ani, acest mod de a fi se vede clar. Alma este extrem de sociabilă, relaxată și deloc intimidată de prezența camerelor sau de dialogurile cu adulții. Expunerea timpurie la mediul televiziunii, prin prisma profesiei mamei sale, a făcut ca emoțiile să fie aproape inexistente pentru ea.

Alma merge la atletism

Deși nu pare atrasă de o carieră în televiziune, Alma moștenește de la Amalia Enache naturalețea discursului și ușurința cu care se exprimă. Într-un dialog recent, micuța a vorbit deschis despre pasiunile ei, despre activitățile extrașcolare și, mai ales, despre atletism, sportul care începe să ocupe un loc tot mai important în viața ei. Totul se întâmplă sub privirea atentă și sprijinul constant al mamei sale, prezentă la fiecare antrenament sau competiție.

Experiența de pe stadion nu este una simplă, iar Alma recunoaște fără ocolișuri că antrenamentele sunt solicitante. „Bine și greu”, spune ea, descriind atmosfera de la atletism. Efortul intens își spune cuvântul, iar oboseala apare rapid.

„E greu pentru că după antrenament nu îmi mai simt picioarele.” Amalia Enache completează cu realism și maturitate perspectiva fiicei sale: „După competiție nu le mai simte. Asta zice. Eu am zis că este bună, dar nu am zis că este ușor. Că dacă este ușor, ceva nu este în regulă. Noi, ăștia mai maturi știm că așa e: cu greu dobândești ceva frumos, nu cu ușor.”, spune ea pentru Libertatea.

Chiar dacă din exterior totul pare să vină natural pentru Alma, ea simte diferit presiunea și efortul depus. „Așa pare din afară, dar în mine, sunt extenuată mereu”, mărturisește ea, cu o sinceritate dezarmantă pentru vârsta sa. Deocamdată, participările la competiții sunt limitate la cele organizate în cadrul școlii, unde a început deja să obțină rezultate.

Atletismul îi oferă mai multe direcții în care să se exprime, iar Alma are deja probele ei preferate: „Am trei: rezistență, groapa cu nisip și saltea.” La proba de rezistență, strategia ei este una bine pusă la punct: începe mai lent și accelerează pe final.

„Păi, la început sunt ultima… mă rog, nu ultima, a treia. Apoi bag viteză super mult.” Chiar dacă mama ei încearcă să tempereze modestia exagerată, Alma știe exact cum își gestionează energia în cursă.

Întrebată dacă această abordare este o strategie sau vine din instinct, discuția capătă o notă amuzantă și sinceră. „Pe final, dacă ar fi după mine, aș fi cea mai extenuată”, spune Alma, lăsând să se înțeleagă că uneori corpul o duce mai departe decât mintea.

Dincolo de antrenamente și competiții, Alma rămâne un copil care își trăiește copilăria firesc. Are timp pentru joacă, pentru desene animate și pentru momentele de relaxare după școală, atunci când nu merge la atletism.

„Da. Mai am timp după școală când nu am atletism.” În ceea ce privește tehnologia, lucrurile sunt ținute sub control: „Pe calculator nu, pe televizor nu, doar pe tabletă.”

Amalia Enache, despre echilibrul din viața ei

Amalia Enache și-a creat o disciplină bazată pe programul ei de lucru, astfel încât să își poată duce la bun sfârșit toate responsabilitățile, atât din viața profesională, cât și din cea personală.

„Viața mea e cu foarte multă disciplină, nu e ușor. Sunt dintre cei care își termină treaba undeva în jurul orei 1.00 noaptea și încep devreme pentru că am copil care trebuie pregătit pentru școală și trebuie pregătit într-o dispoziție foarte bună. Așadar, am o parte din somn noaptea și după aceea, în fiecare zi, să știți că eu dorm puțin la prânz. Recuperez pentru că altfel nu făceam față. Sunt tentată să-mi supraaglomerez programul în general și, așa ca noi toți, mi-am dat seama că asta nu-mi face deloc bine. Adorm în jurul orei 1.00 noaptea și mă trezesc la 7.00. Foarte puțin. Iar pe zi prind o oră, o oră jumătate de somn. Recuperez și în weekend. Dacă e să îmi propui o ieșire vineri, sâmbătă seara, voi spune din start „nu, e seara în care pot să adorm și eu mai devreme”, a spus Amalia Enache pentru unica.ro.

