Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil: „Și eu am fost acoperită la început”

Ramona Olaru a oferit detalii din culisele emisiunii „Super Neatza”, vorbind deschis despre modul în care se construiește relația profesională dintre ea, Dani Oțil și Răzvan Simion. Într-un interviu, asistenta TV a explicat cum funcționează dinamica echipei din platou și cât de important este sprijinul reciproc într-un show live, unde lucrurile se pot schimba de la o secundă la alta.

Cum se înțelege Ramona Olaru cu Răzvan Simion și Dani Oțil

Contrar percepției că expunerea zilnică la televizor ar putea genera tensiuni sau competiții interne, Ramona Olaru susține că atmosfera din cadrul emisiunii este una echilibrată, bazată pe respect și colaborare. Ea a rememorat începuturile sale în proiect și a subliniat că experiența celor doi prezentatori a avut un rol esențial în evoluția ei profesională, ajutând-o să capete încredere și să se adapteze ritmului alert al televiziunii.

În primii pași făcuți în platou, Ramona Olaru spune că a fost atentă la fiecare detaliu și a absorbit informațiile venite de la colegii săi mai experimentați. De la Răzvan Simion, lecțiile au ținut în special de atitudine și felul în care mesajul ajunge la public.

„Primele lecții luate de la Răzvan au fost, în primul rând, cele care se referă la comportamentul pe care să îl am în societate. Apoi, el m-a învățat să am o anumită tonalitate când vreau să exprim ceva în fața telespectatorilor”, a povestit ea pentru Click.

În relația cu Dani Oțil, Ramona Olaru a descoperit importanța structurii și a ritmului într-un dialog televizat. Prezentatorul a ajutat-o să înțeleagă cum se construiesc întrebările și cât de mult contează pauzele într-o conversație transmisă în direct.

„Primele lecții au avut legătură cu formularea întrebărilor pentru invitați, momentele de respirat pe care trebuie să le am între formulări, calmitatea pe care trebuie să o am într-o conversație și multe altele”, a explicat Ramona Olaru, evidențiind atenția la detalii necesară într-un format live.

Întrebată dacă există un nivel de încredere care depășește strict zona profesională, asistenta TV a mărturisit că nu s-a gândit niciodată la situații limită, dar că relația construită în timp este una solidă.

„Nu m-am gândit niciodată! Nu vreau să se ajungă acolo, dar sunt sigură că dacă ar fi nevoie de o sumă așa de mare, amândoi ar fi de acord să mi-o ofere”, a spus ea, sugerând că legătura dintre ei se bazează pe mai mult decât simple apariții pe micul ecran.

Asistenta TV, despre momentele spontane din emisiunea live

Ramona Olaru a vorbit și despre momentele inevitabile dintr-o emisiune live, când cineva are nevoie de ajutor sau de câteva secunde în plus pentru a-și reveni. Potrivit acesteia, astfel de situații sunt gestionate natural în cadrul echipei, fără presiune sau reproșuri.

„Da, i-am acoperit în multe momente! Ne-am acoperit toți, de multe ori! Se întâmplă un lucru de genul acesta atunci când un coleg este nou în echipă și prinde mai greu ritmul. Practic, luăm vorba mai departe și îl lăsăm să respire”, a explicat ea.

La rândul ei, Ramona Olaru recunoaște că a beneficiat de acest sprijin atunci când era la început și nu avea aceeași siguranță în fața camerelor: „Și eu am fost acoperită la început, de Răzvan și Dani, căci așa a fost ordinea!”, a completat vedeta, subliniind ideea de solidaritate care definește echipa „Super Neatza”.

Într-un cadru mai relaxat, Ramona Olaru a acceptat și un exercițiu de imaginație, fiind întrebată cine s-ar descurca cel mai bine într-un scenariu extrem, cum ar fi o misiune în spațiu. Răspunsul a venit rapid și cu umor.

„Cred că Dani, îl văd mai descurcăreț atunci când vine vorba de partea tehnică. Bineînțeles, el ar fi urmat de mine. Găsesc soluții atunci când vine vorba de orice! Cu o bucată de cupru, rezolv orice sistem”, a spus Ramona, demonstrând încă o dată relația relaxată și complicitatea dintre membrii echipei.

Ramona Olaru se lansează în afaceri

Ramona Olaru a dezvăluit cu mult entuziasm faptul că se lansează în afaceri. Vedeta TV a vorbit despre brandul ei cu care își dorește să aibă succes și care este motivul pentru care a decis să facă acest pas în parcursul ei profesional.

Ramona Olaru a decis să intre în lumea afacerilor cu un brand de modă. Vedeta își dorește ca prin intermediul pieselor vestimentare care poartă semnătura ei să aducă în fața publicului o estetică în care senzualitatea se intersectează cu eleganța. În cadrul unui eveniment de tip pop-up sale, Ramona Olaru intenționează ca oamenii să descopere mai mult din conceptul brandului și să admire articolele vestimentare create din materiale precum tafta, dantelă sau satin.

„Sitara a fost lansat în vară, online, dar acesta este primul moment în care îl aduc aproape de oameni. E mai mult decât un pop-up sale, este un eveniment de cunoaștere, de dialog. Vreau să văd cum percep oamenii Sitara, cum simt hainele, cum le poartă. Pentru mine, e prima dată când vorbesc despre acest proiect în mod direct și prima dată când fiecare piesă de pe umeraș poartă semnătura mea. Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Iar acest eveniment marchează momentul în care o împărtășesc cu publicul. (…) Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii care le poartă, ci o completează. Este o estetică a controlului, a clarității și a prezenței”, a spus Ramona Olaru, potrivit a1.ro.

