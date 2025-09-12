Ramona Olaru nu vrea să se mai implice în relații. Ce a dezvăluit vedeta despre viața ei amoroasă: „Se poate și fără”

Ramona Olaru este printre cele mai urmărite și apreciate personalități TV din showbiz, fiind cunoscută pentru autenticitatea de care dă dovadă. Cu zâmbetul ei caracteristic, vedeta a povestit recent despre perioadele dificile din viața personală, despre relațiile care nu au funcționat și despre modul în care a învățat să fie împăcată cu propria singurătate.

Ramona Olaru nu se gândește la o relație

Ramona a abordat deschis subiecte sensibile. A vorbit despre legăturile amoroase care i-au lăsat urme adânci în suflet, despre experiențele toxice și despre alegerea de a nu-și condiționa fericirea de prezența unui partener.

„Sunt singură, dar sunt foarte bine. Eu limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea. (…) De ce trebuie neapărat să avem, stai că nu susțin să nu avem un iubit, dacă îl găsim pe acela care trebuie, e ok, dar de ce trebuie să ne ducem viața, liniștea, fericirea doar cu cineva? Se poate și fără, mai ales în ziua de astăzi când, eu repet, nu putem să fim două prințese într-o casă. Adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani, întâlnești specimene și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”, a mărturisit Ramona pentru Unica.ro.

Vedeta a explicat că, în trecut, dezechilibrul din relațiile sale a făcut ca ea să preia toate responsabilitățile. Astfel, ea se ocupa de tot ce însemna organizare, decidea și ținea totul pe umerii ei.

Cu aceeași deschidere, Ramona a povestit despre perioadele în care relațiile toxice i-au secătuit energia și i-au afectat pofta de viață. Astăzi, însă, ea spune că se află într-o etapă echilibrată, în care a învățat să pună limite, să nu accepte mai puțin decât merită și să găsească fericirea în interior, fără să depindă de cineva.

Ramona Olaru nu mai vrea parteneri fără bani

De-a lungul timpului, Ramona a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu’ sau Cătălin Cazacu. Deși părea că unele dintre aceste legături se îndreaptă spre un final fericit, lucrurile nu au funcționat, iar ea spune că a tras concluzii clare din acele experiențe.

Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului. În unele relații, ea a fost cea care a suportat inclusiv cheltuielile partenerilor, situație care nu o mai mulțumește deloc. Acum, își dorește un partener care să o completeze și cu care să formeze o echipă, nu o relație dezechilibrată.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a spus Ramona la Antena Stars.

Totodată, după o căsnicie eșuată, vedeta TV nu se mai grăbește să facă pasul cel mare și nici nu mai este dispusă să accepte compromisuri.

„Ani lumină distanță (n.red. o despart de căsătorie). Unde mă grăbești? De ce mă pui în poziția aia? Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a mai declarat vedeta.

Citește și:

Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre fiica ei, Zenaida, și regulile pe care le-a stabilit pentru ea: „I-am explicat că excesul nu este bun…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro