Ramona Olaru, peripeții în aeroport la întoarcerea din vacanța din SUA. Cu ce s-a confruntat vedeta: „Credeau că îmi schimb identitatea”

Ramona Olaru a ales să își petreacă vacanța în Statele Unite ale Americii. Vedeta s-a bucurat din plin de faptul că a putut să aibă parte de această călătorie în perioada sărbătorilor de iarnă. Însă, la întoarcerea în România, s-a confruntat cu o serie de probleme.

Ramona Olaru le-a povestit fanilor de pe Instagram prin ce peripeții a trecut în aeroport, atunci când a revenit din Statele Unite ale Americii.

„Cred că mâine o să ajung fără bagaj. Am această presimțire pentru că m-au ținut foarte mult la verificări și era să pierd avionul, am fost ultima. Și acum nu știu dacă a ajuns și bagajul, că e o nebunie acolo când pleci din Aruba. Faci un check-in, lași bagajul, după vine pe altă parte, îl mai iei iar, mai treci printr-o securitate și după îl bagi iar printr-un tunel… Și eu fiind ultima cu tot cu bagaj sper că l-au pus în aeronavă. Dacă nu, rămânem doar cu amintirile frumoase.”

În continuare, Ramona Olaru a clarificat faptul că nu s-a întâmplat nimic cu bagajul, ci problema era, de fapt, cu totul alta.

„Poate vă interesează de ce m-a ținut atât de mult la verificări. Poate întâmpinați problema asta. Pentru faptul că mi-am pierdut pașaportul în aprilie. L-am refăcut rapid. Și am observat că de fiecare dată când intru în America mă verifică până la chiloți. Mă întreabă dacă l-am pierdut sau ce s-a întâmplat cu pașaportul. Le apare în sistem treaba asta și mă caută până în fundul bagajelor. Tocmai de aia am întârziat astăzi. Deci să nu vă pierdeți pașaportul că e mai complicat.

Ramona Olaru s-a mutat recent în apartamentul ei pe care și l-a achiziționat și amenajat după bunul plac. Vedeta a povestit cu multă bucurie despre pasul acesta din viața ei personală. Ea a apelat și la un designer de interior, astfel încât toate ideile ei să fie puse în practică așa cum trebuie.

„Cel mai mult mi-a plăcut că mi-am luat apartamentul, casa mea… prima mea casă. (…) Cum este amenajat? E wow! Mi-am luat un designer de interior care să facă după ideile mele tot ceea mi-am dorit. Și a ieșit exact cum mi-am dorit și cum mi-am imaginat. Abia aștept! O să fac un house tour și o să postez la un moment dat, o să vedeți! Am mers pe mult nude, bej, rose și alb…”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro .

De asemenea, Ramona Olaru a dezvăluit că le-a făcut o listă prietenilor săi cu lucrurile pe care dorește să le primească pentru apartamentul ei.

„Prietenilor le-am făcut listă cu ce să-mi aducă în dar de casă nouă… Eu mă mut doar cu hainele și încălțămintea, mai puțin de jumătate pentru că restul le-am donat. Și altceva nu am mai luat nimic… chestii de genul pentru bucătărie, de baie, lucruri necesare într-o casă… Prin urmare, am făcut o listă: să-mi ia aspirator, să-mi ia vase, linguri, furculițe, farfurii… de toate. Am păstrat doar o furculiță și o lingură până vor veni ei cu cadouri. Și pahare! Trebuie să-mi ia tot! Lista e făcută, fiecare să împartă și să-mi ia ce vrea!”, a adăugat Ramona Olaru.