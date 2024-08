De ce a decis Ramona Olaru să meargă la psiholog: „Nu-mi înțelegeam stările, plângeam”

Ramona Olaru a făcut mărturisiri sincere despre faptul că a decis să apeleze la ajutor specializat pentru a-și gestiona mai ușor anumite stări pe care le resimțea.

Ramona Olaru a ales să ceară ajutor din partea unui psiholog. Asistenta TV a explicat că a făcut pasul acesta în urma unor discuții avute cu anumite persoane care au făcut-o să realizeze necesitatea acestui proces.

„Mi s-a implementat oarecum în minte și în dorința de a face asta tot din cauza acelor persoane din viața mea care mă trăgeau în jos, ei având traumele lor le proiectau asupra mea și îmi spuneau că sunt nu știu cum, că fac nu știu ce, că am nevoie de un psiholog, că sunt prea multe probleme. O spunea în sensul că e ceva grav. Din răutatea cuiva eu am ajuns la psiholog și mai târziu i-am mulțumit”, a spus Ramona Olaru în cadrul Open Mind Podcast.

Ramona Olaru a mai vorbit și despre cum a ajutat-o pe ea mersul la psiholog.

„Am zis să încerc și treaba asta, poate chiar am niște probleme. Nu e ok ca cineva să-ți spună cineva asta, să te abuzeze psihologic. Am întrebat pe cineva de un psiholog, am mers de 2-3 ori și mi-a plăcut atât de mult să scot de la mine lucruri pe care le îngropasem cu mulți ani în urmă și să mă redescopăr și să descopăr cât de mișto sunt și câte lucruri pot să fac în viața asta cu lucrurile tratate în interior. Au fost zile în care nu-mi înțelegeam stările, plângeam, dar și râdeam și mă distram. Au fost lucruri îngropate atât de adânc încât nici nu mai știam că s-au întâmplat”, a adăugat Ramona Olaru.