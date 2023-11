Ce părere are, de fapt, Răzvan Simion despre Ramona Olaru, colega lui din emisiunea matinală de la Antena 1: „Istoria se rescrie ușor”

Ramona Olaru face parte din echipa de la „Neatza cu Răzvan și Dani” de ceva ani, iar acum este printre cele mai cunoscute asistente TV din showbiz, iar relația pe care o are cu cei doi prezentatori, Dani Oțil și Răzvan Simion, este una foarte frumoasă, fiind buni prieteni.

De altfel, într-un interviu recent, Răzvan Simion a vorbit deschis despre părerea pe care o are despre Ramona Olaru după 5 ani de colaborare profesională.

„De 5 ani este cu noi și de mai mult timp în gașca noastră extinsă. Aceasta este povestea adevărată! Și noi, stând acasă la Reșița, voiam să intrăm prin televizor să facem „Neatza cu Brenciu”, căci, pe atunci, Horia Brenciu făcea „Neatza” la Antena 1 la vremea respectivă. Și noi am vrut să facem chestia asta și la 20 de ani distanță Ramona a repetat. Istoria se rescrie ușor!”, a povestit Răzvan Simion pentru Ego.ro .

Matinalul a povestit și despre ce înseamnă pentru el echipa alături de care colaborează de atâția ani la Antena 1.

„Neatza nu are asistente de televiziune, Neatza are vecine, noi am venit cu acest titlu, dar și o parte integrantă din marea echipă care este „Super Neatza”. Avem cântăreți, oameni de stand-up, bucătari! Noi suntem mulți și diverși, un fel de „Saturday Night Live”, cu invitați care să ne țină isonul! Cine vrea să își găsească un loc într-o zonă care înseamnă comunicare poate să o facă foarte ușor, inclusiv la Neatza! Platformele acum sunt multe, fiecare publică un gen de conținut, nu înseamnă întotdeauna că este cel mai bun, dar dacă vor să facă lucrul acesta trebuie doar să demonstreze și să fie, cumva, parte din gașca noastră care, în primul rând, înseamnă anduranță! Ce facem luni facem și marți, și miercuri, și joi și vineri și tot așa, 260 de ediții pe an!”, a mai spus el pentru sursa citată.