Ramona Olaru dezvăluie motivul pentru care a păstrat numele fostului ei soț după ce au divorțat: „Mi-a fost mai ușor”

În 2019, Ramona Olaru a divorțat de Bogdan Olaru. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani, iar trei ani au fost căsătoriți. Vedeta Antena 1 a păstrat numele fostului partener de viață, iar abia recent a explicat motivele din spatele acestei alegeri.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ramona Olaru a vorbit despre decizia de a păstra numele fostului ei soț după divorț.

„Nu știu, mi-a fost mai ușor cu el. Și oricum atunci începusem să devin mai cunoscută, apăream din ce în ce mai mult și am început să apar cu numele nou, cu numele lui. Și fiind atât de ușor și s-a legat atât de bine cu numele meu mic, am zis ce rost are să mai schimb și nici nu mai voiam să schimb actele. Au fost mai multe chestii care au constribuit la păstrarea acestui nume”, a spus Ramona Olaru pentru Playtech Știri.