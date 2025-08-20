Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații: „Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine”

Ramona Olaru a decis să fie mult mai selectivă în privința partenerilor și nu mai acceptă să intre într-o relație cu bărbați fără stabilitate financiară. Prezentatoarea de la Antena 1 a recunoscut deschis că experiențele din trecut au făcut-o să-și schimbe radical perspectiva.

Ramona Olaru nu mai vrea parteneri fără bani

De-a lungul timpului, Ramona a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu' sau Cătălin Cazacu. Deși părea că unele dintre aceste legături se îndreaptă spre un final fericit, lucrurile nu au funcționat, iar ea spune că a tras concluzii clare din acele experiențe.

Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului. În unele relații, ea a fost cea care a suportat inclusiv cheltuielile partenerilor, situație care nu o mai mulțumește deloc. Acum, își dorește un partener care să o completeze și cu care să formeze o echipă, nu o relație dezechilibrată.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a spus Ramona la Antena Stars.

Totodată, după o căsnicie eșuată, vedeta TV nu se mai grăbește să facă pasul cel mare și nici nu mai este dispusă să accepte compromisuri.

„Ani lumină distanță (n.red. o despart de căsătorie). Unde mă grăbești? De ce mă pui în poziția aia? Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a mai declarat vedeta.

Ce spune despre copilăria ei

Astăzi, Ramona Olaru se bucură de o viață independentă, o carieră de succes și propria locuință, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. Copilăria ei a fost marcată de lipsuri, iar încă de mică a muncit pentru a-și câștiga existența.

„Toată copilăria mea a fost cu lipsuri, de toate felurile, financiare, de orice fel. Chiar dacă a fost așa, nu știam că se poate mai mult sau că există altceva în viața asta și pentru noi era foarte bine și fiecare Crăciun era fericit în felul în care îl aveam sau la limita pe care o aveam”, a povestit Ramona pentru revista VIVA!.

De la muncile agricole făcute în adolescență, la ospătărie și apoi televiziune, parcursul Ramonei a fost unul plin de muncă și perseverență. Astăzi, ea este una dintre cele mai apreciate prezențe de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar experiențele de viață au transformat-o într-o femeie sigură pe sine, care știe exact ce își dorește.

